Dvě obří kina se o diváky prát nechtějí

České Budějovice - V budějovických kinosálech přibylo 1312 sedadel. Uživí se dva multiplexy?

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Tři tisíce dvě stě diváků za jediný víkend. O nové multikino CineStar v českobudějovickém komplexu IGY byl první víkend po otevření veliký zájem. Vydrží, když ve městě jde o druhý multiplex stejného řetězce?



Výkonný ředitel multikin CineStar Jan Bradáč věří, že ano: „Dvě kina by měla přinést víc návštěvníků. Nejde o to, aby se lidé pouze rozdělili. Nechceme, aby přišli do IGY a na naše kino ve Čtyřech Dvorech zapomněli.“ Dvě multikina by podle Jana Bradáče měla sloužit divácké pohodlnosti. Kdo by chodil na filmy na Máj, když bydlí ve městě, a naopak?



A proč vlastně dvě multikina? „Většina diváků by chodila do kina častěji, kdyby ho měla blíž,“ přibližuje Jan Bradáč teorii CineStaru.

Ceník v novém CineStaru

základní vstupné – 2D 169 Kč, 3D 199 Kč

základní vstupné HIT – 2D 179 Kč, 3D 209 Kč

příplatek za VIP sedačku 30 Kč

příplatek za zvuk Dolby Atmos 30 Kč

Nový CineStar je již 13. pobočkou v řetězci těchto multikin. Diváci si mohou vybírat z devíti nových sálů a 1312 sedadel. Novinkou je technologie Dolby Atmos, která slibuje největší zvuk. Dříve ho už v Českých Budějovicích mělo kino Kotva. Za lepší zvuk si v novém CineStaru připlatíte 30 Kč. Pokud půjdete do sálu číslo 3 na film ve 3D formátu, bude obraz doplněn stereoskopickou projekcí ze dvou projektorů, který se každý stará o jedno oko. Obraz získá díky této technologii 4x vyšší jas. „Vidíte plochu a za ní je obrovská hloubka,“ vysvětluje Jan Bradáč. V sálech číslo 1 a 4 jsou také VIP sedadla slibující lepší pohodlí za 30 Kč navíc. Programem se nový CineStar od stávajícího v zásadě lišit nebude stejně jako doprovodné akce. Jan Bradáč, výkonný ředitel multiplexu, slibuje: „Nebudeme ochuzovat staré kino kvůli zvýhodnění nového prostoru. “ Lákadla jako dámské jízdy či dětské neděle budou v obou multikinech.



S kinem Kotva, které cílí na jiné publikum, můžete tedy v Českých Budějovicích vybírat ze tří kin. Stejnou situaci mají také v Olomouci, který je počtem obyvatel srovnatelný s Budějovicemi. Denisa Wasiewiczová, produkční z tamního kina Metropol, které má podobné diváky jako Kotva, říká: „Od multiplexů se snažíme odlišit, protože víme, že jim v počtu představení nemůžeme konkurovat.“ A to artovými filmy, projekcemi z cyklu Výstav v kině, filmovými festivaly či přednáškami.



