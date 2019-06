Tak ve čtvrtek 6. června 2019 v noci vypadalo Bílsko nedaleko Bavorova na Strakonicku. Místo, kde se stéká Měkynecký a Bílský potok.

Spoušť, kterou voda napáchala, je pořádně vidět až po rozednění. Na vsi před hospodou stojí traktor a nakládá kulatiny dřeva. Kolem chodí starší paní a uklízí polena. Je to pětasedmdesátiletá Marie Kobernová. Voda se jí jak velká řeka přehnala přes dvorek. „Měla jsem tam vyskládané dvě hranice dřeva. Klády prorazily plot a skončily na návsi. Voda mi vzala i zahrádku, podívejte, jen ten kosatec tam stojí, jako by nic,“ ukazuje na poslední květinu stojící v záhoně plném bahna.

Marie Kobernová zažila povodně už po šesté. Nikdy prý ale vody neměla tolik. „Na dvorku to bylo přes metr a doma tak dvacet čísel. Bylo to tak rychlé, že než jsem přešla dvorek, už mi teklo do holinek. Uklízela jsem do čtyř do rána,“ popisuje, co se dělo předešlý den.

I když se vytopení lidé snaží smát a vtipkovat, pocity mají smíšené. Když tiše stojí proti svým domům z jejich tváře lze vyčíst, že je svírá úzkost.

I rodina Hrdličkových, kteří bydlí v Bílsku dvacet let, si prošla povodněmi několikrát. Ve pátek je kolem jejich domu opět půl metru bahna. Ve čtvrtek v noci jejich dům sevřela metr a pul vysoká hladina vody. „Volala jsem hasiče. Vůbec jsme nevěděli, jakou bude mít voda sílu a za jak dlouho ustoupí. Nakonec jsme ale s manželem a synem doma vydrželi,“ popisuje Lucie Hrdličková. Dodává, že sedmnáctiletý syn jí byl velkou oporou a v kritické chvíli rodičům velmi pomáhal.

Lidé z Bílska v boji s povodněmi hodně spoléhali na nový poldr za téměř 33 milionů korun, který byl nad obcí dokončený v dubnu 2018. Ale zklamal je. Podle starosty Jiřího Kulíka by bez něj byla situace mnohem horší. „Poldr stojí na Bílském potoce, tam pomohl. Do budoucna by bylo potřeba udělat nádrž s větší retenční schopností i na Měkyneckém potoce,“ dodal k situaci starosta.

Místní volají pro revitalizaci potoka, tak aby měl větší kapacitu a zbourání mostu a jeho nahrazení lávkou, aby mohla voda rychleji odtékat.