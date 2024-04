Řidiči musí počítat s kolonami, ŘSD opravuje E55 u Kaplice. Podívejte se

/FOTO, VIDEO/ Během dne kyvadlově řízený provoz zaměstnancem stavby, odpoledne a přes noc semafory. Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do opravy hlavního severojižního tahu do Rakouska u Kaplice. Stavba začala v pondělí 8. dubna, první fáze potrvá maximálně měsíc. Zdržení v místě je podle informací od řidičů od několika minut do zhruba čtvrthodiny, podle aktuálního provozu.

ŘSD se pustilo do opravy E55, hlavního tahu na Rakousko, (I/3) u Kaplice. Provoz je řízen kyvadlově. | Video: Deník/Zuzana Gabajová