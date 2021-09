Elektromobilita je na vzestupu, přestože se v poslední době nad ekologickým přínosem nového pohonu objevují některé otazníky. Elektromobily si ale razí nekompromisně cestu do domácností. Průzkum zkoumal, jaké auto by si přáli jako elektromobil Češi a Jihočeši. Obyvatelé Jihočeského kraje by si ideálně do domácnosti představovali „kombíka“ s dojezdem alespoň 318 kilometrů

Větší kufr než Středočeši

Češi si zvykají na automobily s alternativními pohony. Podle průzkumu Generali České pojišťovny, která zkoumala aktuální situaci v této oblasti, už doma jeden takový mají 4 % dotázaných. Hlavní zprávou pro společnost a výrobce automobilů ale je, že 33 % Čechů si jej plánuje podle průzkumu pořídit. A jak vypadá ideální jihočeský elektromobil? Jihočeši by si auto na baterie raději koupili (83 %), než pronajali (17 %). Vyhovovalo by jim, aby elektromobil vyvinul maximální rychlost alespoň 160 km/h, což je téměř celorepublikový průměr (163 km/h). Nejmenší požadavky na rychlost mají v Moravskoslezském kraji (156 km/h).

Životnost baterie pohánějící vůz by měla být podle oslovených jihočeských motoristů alespoň 8 až 10 let (51 %). Co se týče kategorie a barvy vozu, řidiči z průzkumu v Jihočeském kraji by si nejčastěji přáli „kombíka“ (27 %) střední třídy (35 %) a z barev preferují černou (29 %), přičemž v ostatních krajích vládne nejčastěji modrá. Černou barvu by nejčastěji zvolili také v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Rozdílné jsou také nároky na velikost kufru – pro Jihočechy by měl mít elektromobil ideálně objem 400 až 500 litrů (25 %), zatímco například obyvatelům Středočeského kraje stačí o 100 litrů méně, což je pro představu velikost větší cestovní tašky.

Pojistí i akumulátory

Průzkum mimo jiné přinesl informaci o tom, co by obyvatelé Jihočeského kraje od ideálního elektromobilu očekávali. Vůz na baterie by měl stát do tří set tisíc korun (35 %), na jedno nabití by měl v průměru ujet přibližně 318 kilometrů. Právě minimální očekávaný dojezd je přímo spojen s největší obavou všech dotázaných Čechů – nedostatkem dobíjecích stanic (66 %). S těmito informacemi pak pracují také pojišťovny. „Už nyní jsme přizpůsobili i naše asistenční služby, které jsou plnohodnotné i pro majitele elektromobilů a počítají i třeba s banální situací, jakou je neschopnost jízdy kvůli vybitým akumulátorům,“ říká Tomáš Kabele, senior manažer autopojištění Generali České pojišťovny.

Dobíječky přibývají

Stejně jako stoupá počet elektromobilů, tak ale stoupá i počet dobíjecích stanic. Na jihu Čech aktuálně už slouží několik desítek veřejných dobíječek. Na to, že u silnice míjejí motoristé čerpací stanice s logem Benziny, Shellu, ÖMV nebo Robin oil či EU oil, už jsou dávno zvyklí. V průběhu několika málo let se zřejmě dočkají i toho, že často uvidí za krajnicí třeba i logo společností E.ON nebo ČEZ.

Systém E.ON Drive slavil v dubnu v České republice dva roky fungování. Měl v tudobu přes 2 300 registrovaných uživatelů a nabízel 106 elektro dobíječek. Ve druhé polovině letošního roku E.ON očekává, že bude mít přes tři tisíce registrací ve svém systému, který nabízí výhodnější ceny za dobíjení, ale i řadu dalších podpůrných služeb. S větším počtem uživatelů sítě roste i počet dobití. Na stanicích E.ON Drive za rok 2019 bylo 22 499 dobití, vloni už 33 579. Letos do konce března už systém evidoval 7 232 dobití. Celkem tak za dva roky fungování řidiči provedli už více než 63 tisíc dobití a dohromady odebrali více než 797 MWh elektrické energie.

Do roku 2022 chce mít E.ON síť už 300 stanic po České republice. Zatím se firma soustředila hlavně na pokrytí klíčových dopravních tahů. K rozšíření sítě dobíjecích stanic intenzivně pomáhá i služba tzv. Partnerské dobíječky. Ta je zaměřena na zájemce, kteří chtějí nabídnout svým zákazníkům komfort v podobě možnosti dobíjení u jejich provozovny. „V této oblasti jsme na trhu jedničkou a poskytujeme veškeré služby nutné k efektivnímu provozu dobíjecích stanic od špičkového hardwaru po výhodnější tarif na odběr elektrické energie,“ říká Lukáš Bajt, který vede obchodní tým E.ON Drive. Mezi posledními místy na jihu Čech, kde se objevily dobíječky, jsou Volary a Drahonice. Na jihu Čech jich měl koncem jara E.ON celkem 22.

Dobíječky v deseti zemích Evropy

Síť E.ON Drive není jen záležitostí České republiky. Už třetím rokem funguje také v dalších evropských zemích. Celkem teď najdou řidiči po celé Evropě třináct tisíc dobíjecích bodů E.ON Drive, u kterých jen za rok 2020 odebrali 27,8 GWh elektrické energie. Aktuálně síť E.ON Drive funguje v Itálii, ve Velké Británii, Německu, Norsku, Švédsku, Dánsku, Maďarsku, Česku a Rumunsku. Jen na Slovensku ji najdou řidiči pod označením ZSE Drive.

Nové stanice přidávají i další firmy

Na jihu Čech rozvíjí služby elektromobilistům také společnost ČEZ. Na jihočeských stojanech ČEZ pro dobíjení elektromobilů loni rostly odběry meziročně o víc než 70 procent na 63.263 kilowatthodin (kWh). V kraji provozoval ke konci jara ČEZ deset veřejných dobíjecích stanic, všechny rychlodobíjecí. Elektroauta loni v jižních Čechách u ČEZu nejčastěji dobíjela u písecké prodejny McDonald’s a čerpací stanice Benzina v českobudějovické Nádražní ulici. Kromě Písku a Českých Budějovic mohou majitelé své elektromobily na jihu Čech nabíjet také v Prachaticích, Soběslavi, Třeboni a ve Vimperku.

Loni meziročně stoupl počet dobití u ČEZu v kraji stoupl o 2325 případů. Celorepublikově pak více než 270 stojanů Skupiny ČEZ do baterií elektromobilů dodalo loni 2,44 miliónů kWh elektřiny, meziročně o 24 procent více. "Loňský rok byl specifický, přesto jsme zvládli postavit o 62 procent více stanic než v roce 2019. Odhadujeme také, že polovina z tří tisíc loni nově registrovaných elektromobilů pravidelně odebírá energii u nás. Letos bychom navzdory pokračující pandemii chtěli udržet loňské tempo výstavby nových stanic," uvedl manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.

Do pěti let chce ČEZ ztrojnásobit výkon stanic na 50.000 kilowatt (kW). V Česku je registrováno přes 5000 elektromobilů, loni jich přibylo 3306. Skupina ČEZ rozvíjí elektromobilitu od roku 2009. Na českém trhu dobíjecích stojanů drží zhruba padesátiprocentní podíl. Celkový instalovaný výkon jejích dobíjecích bodů činí 17.800 kW, což je srovnatelné se středně velkou vodní elektrárnou, jež zásobuje město s 50.000 obyvateli. Asi 80 procent dobíjecí sítě ČEZ tvoří rychlodobíjecí stanice s výkonem 50 kW.

Společnost E.ON rozvíjí nejen nabíjecí stanice pro elektromobily. V poslední době přidala do své sítě například další dvě plničky CNG.

A v Břeclavi dokonce letos v lednu E.ON instaloval nabíječku pro elektromobily, která využívá i solární panely. Zařízení v sobě spojuje fotovoltaickou elektrárnu, bateriové úložiště a veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobily. Je aktuálně jedním z nejvýkonnějších svého druhu v České republice.