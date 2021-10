Elektroooskara získala Horní Planá. Místní lidi spotřebiče vyhazují, kam mají

Největšího meziročního nárůstu za sběr elektroodpadu v kraji – o 179 procent – dosáhla v první kategorii Horní Planá se 2079 obyvateli. Kromě sošky Elektrooskara za to získala odměnu ve výši 10 000 korun. Jednalo se sběr od 1. srpna 2019 do 31. července 2020 a od 1. srpna 2020 do 31. července 2021. Výsledky vyhodnotil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Horní Planá byla mezi oceněnými městy, která příkladně sbírají elektroodpad. | Foto: archiv Elektrowin

„Soutěžilo se ve třech kategoriích podle počtu obyvatel,“ říká Jan Marxt ze zákaznického oddělení Elektrowin, a.s. Zástupci vítězů ocenění slavnostně převzali na krajském úřadě. První kategorie byla určena pro obce a města od 2000 do 5000 obyvatel, druhá pro sídla od 5001 do 10 000 obyvatel, ve třetí se utkaly aglomerace nad 10 000 obyvatel. Kritériem byl nejvyšší meziroční nárůst v procentech všech zpětně odebraných spotřebičů. Soutěžící města a obce musely v hodnoceném období sbírat současně malé a velké spotřebiče i chlazení. Architektura Krumlova účastníky procházky mnohdy překvapila. Třeba mezi paneláky Přečíst článek › „Elektrowin v Jihočeském kraji v roce 2020 vysbíral celkem 3276 tun vysloužilých elektrozařízení, v roce 2019 to bylo 3138 tun. Na jednoho obyvatele připadlo v průměru 5,08 kilogramu starých spotřebičů,“ připomíná Jan Marxt. Průměr za celou Českou republiku podle něj činil 4,6 kg na obyvatele. Mezi obcemi a městy do 10 000 obyvatel zvítězila Soběslav (6928 obyvatel) s růstem 19,2 procent. Odměna pro vítěze v této kategorii činila 20 000 Kč. Nejpilnější mezi největšími byli ve Strakonicích (22428 obyvatel), kde činil meziroční nárůst čtyři procenta. Strakonice budou moci využít na zlepšení systému nakládání s elektroodpadem třicetitisícovou odměnu.