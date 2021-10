Felix Slováček uvedl, že se mu po cestě na chalupu na jihu Čech udělalo nevolno. Proto putoval do písecké nemocnice. Pro blesk.cz také sdělil, že v zařízení zůstane pro pozorování a další testy do začátku nového týdne.

Saxofonista Felix Slováček putoval do písecké nemocnice poté, co se mu mělo přitížit během cesty na chalupu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.