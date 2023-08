V Loučovicích bude mít v pátek 25. srpna slavnostní premiéru dokumentární film Olgy Dabrowské nazvaný Felix Slováček a magická Šumava. Snímek, který vedle skvělé kariéry legendárního muzikanta ukazuje i krásy krajiny Šumavy a Lipenska, vznikl jako dárek k 80. narozeninám českého klarinetisty, saxofonisty, hudebního skladatele a dirigenta.

Ukázka z filmu Felix Slováček a magická Šumava. | Video: Se svolením pořadatele

Vedle legendárního saxofonisty se akce zúčastní i jeho přátelé. „Šumavu jsem bohužel neznal, když mě ale kamarád pozval na břeh vltavských Čertových proudů, rázem jsem se do ní zamiloval. Je to tu doslova magické. Začal jsem se sem vracet, koncertovat a i to moje vzpomínání jsme nakonec natočili tady,“ uvedl Slováček.

Za vznikem dokumentu stojí Slováčkovi přátelé, kteří sice pocházejí z Moravy, ale dlouhodobě působí a podnikají na Šumavě. „Naším cílem bylo, aby se prostřednictvím osobnosti Felixe Slováčka zachytily na filmový pás pro současnost i budoucnost mimořádná přírodní a historická místa Šumavy v okolí Loučovic jako jsou: Vltavské Čertovy proudy, Čertova stěna, Spirův kanál, starobylý Vyšebrodský klášter (1259), hrady Rožmberk nad Vltavou a Vítkův hrádek, Lipenská víla a samozřejmě samotné Lipno,“ jmenuje jeden z iniciátorů vzniku dokumentu, starosta Loučovic Jan Kubík. Podle něj byla většina filmu natočena u Lipna, částečně však i v rodných Malenovicích, ve Zlíně, v Kroměříži a doma v Praze.

Program zábavného večera:



I. část od 19.00 do 19.50 h

Beseda občanů Šumavy s Felixem Slováčkem a režisérkou Olgou Dabrowskou, proložená hudebním koncertem Felixe Slováčka.



II. část od 19.50 do 21.00 h

Zhlédnutí filmu Felix Slováček a magická Šumava.



III. část od 21.00 do 22.00 h

Autogramiáda a číše vína Felixe Slováčka a režisérky Olgy Dabrowské s diváky z Loučovic a okolí