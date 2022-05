U jednoho ohniště skupina skautů obracela na rozpáleném plátu placky. „Pečeme pšeničné placky z biomouky,“ sdělila Bobša, vedoucí družiny Netopýrů. „Děláváme je na výpravách a řekli jsme si, že jimi zpestříme i tuto snídani. V kotlíku máme ještě lokální bio mléko a budeme dělat horkou bio čokoládu.“

Férovou snídani českokrumlovští skauti připravují vždy druhou květnovou sobotu. Letos poprvé se na ni smálo krásné slunečné počasí. K ochutnání lákaly třeba domácí makové řezy, které obsahovaly kromě máku jablíčka a rozmanitá semínka. Také šneky z listového těsta s kukuřicí a šunkou nebo bábovka z biomouky a biovajec. A mnoho dalšího. Vše bylo k ochutnání bezplatně.

Kam se můžete vydat v sobotu 14.5. na Českokrumlovsku za zábavou

„Organizují to skauti, kteří mezi sebou mají brášku Pavla Hausdörfa, jenž v roce 2013 do Krumlova přinesl myšlenku férové snídaně a aktivit kolem fairtrade,“ uvedla vedoucí oddílu Ursini Míla Dolanská. „Domluvili jsme se, že férová snídaně by neměla být jenom o férových produktech, ale také o našich místních. Jsou tady sušené bylinky, bylinky na čaje, potraviny od místních farmářů. Nebo lokální věci, které můžeme koupit třeba v krumlovském Koloniálu na Růžku, nebo v zahradnictví u Slováků, kde mají spoustu zajímavých potravin zdravé výživy. Z toho jsou tady upečené chleby, přinesli jsme sýry a vesměs domácí marmelády, kterými jsme se vzájemně chtěli pochlubit. Čili snažíme se přimět lidi trochu se zamyslet, z čeho vlastně tvoříme svoje jídlo. K pití jsou tu bylinkové čaje, kávy fairtradové z krámku zdravé výživy.“

Fairtradové aktivity vznikly v Krumlově kolem Pavla Hausdorfa a Jiřího Blocha, kteří se fairtradem zabývají léta. „Se skauty jsme se také připojili k projektu Eko škola, respektive Eko klubovna, pod sdružením Tereza,“ řekla Míla Dolanská. „Zabýváme se tématy, jak zařídit, abychom měli kolem sebe hezké, udržitelné prostředí, abychom se chovali, jak nejlépe umíme a dokážeme. Druhé téma je jídlo. Zamyslet se nad tím, co jíme, jak jíme a odkud to je. A to není vůbec jednoduché.“