Několika novinkami se pyšní 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.

Atmosféru v impozantním centru města ještě více zpestří pouliční muzikanti svými hudebními čísly, které lidé uslyší cestou na koncerty.

Festival má opět charitativní charakter. Již druhým rokem spolupracuje se ZUŠ Jaroslava Ježka a podporuje nevidomé studenty. Zakoupením každé vstupenky na koncert totiž návštěvníci přispívají částkou pět korun na pořízení notového materiálu v Braillově písmu pro mladé hudebníky.

Nad letošním ročníkem přijali patronát známé osobnosti a špičky ve svém oboru, herci Zlata Adamovská a Petr Štěpánek, tanečník a choreograf Vlastimil Harapes, psychiatr Cyril Höschl, chirurg Pavel Pafko a ekonom Zdeněk Tůma, bývalý guvernér České národní banky a současný partner společnosti KPMG. Ten patronát přijal i z ekonomických důvodů. „Vidím i ty ekonomické důsledky, kulturní akce jsou dlouhodobě velmi prospěšné podnikání v regionu,“ upřesnil.

Další novinkou potěší letos Mezinárodní hudební festival seniory. Návštěvníci nad 65 let, kteří se narodili v roce 1954 a dříve, si mohou vstupenky na kterýkoliv koncert zakoupit se slevou 10 %. Festival myslel i na obyvatele Českého Krumlova a okolních obcí. Pokud si zakoupí vstupenku na jednu z akcí, na další dostanou vstup zdarma. To se týká šesti hudebních událostí – koncertu vokálního souboru Take 6 v Pivovarské zahradě 20. července, koncertu Kouzlo barokní hudby 26. července v respiriu zámecké jízdárny, vystoupení Lenky Filipovés Brno Strings a hosty 1. srpna v Pivovarské zahradě, programu Songs of Exile 2. srpna v zámecké jízdárně, koncertu Už nás nedělí železná opona 9. srpna a gala večera To nejlepší ze světové opery 10. srpna v Pivovarské zahradě.

Akce 1+1 není určena jen pro občany s trvalým pobytemv Českém Krumlově, ale i v přilehlých obcích v okruhu 12 km. Platí pro obyvatele Dolního Třebonína, Chlumce, Holubova, Chvalšin, Bohdalovic či Střítěže. aj. Festival podporuje i mladé hudebníky zvýhodněnými vstupenkami za 50 korun pro žáky a 100 korun pro učitele ZUŠ Český Krumlov. Pro čtenáře městské knihovny jsou určeny dvacetiprocentní slevy na vstupenky.

Lidé z daleka mohou využít jiných výhod. Festival spolupracuje s Českými drahami, tudíž se návštěvníci nemusí stresovat obtížným parkováním. Z Prahy se lze o víkendu dopravit pohodlně vlakem v 8 h a užít si víkend v Českém Krumlově. V krumlovském infocentru získají kartu do pěti krumlovských expozic pro děti zdarma. Komfort přijíždějícím ne tak z daleka slibuje spolupráce festivalu s firmou Busem. Na tři sobotní koncerty autobusovou dopravou z Českých Budějovic, Lipna nebo Prachatic mohou přijet autobusovou dopravou zcela zdarma. Zájemci se mohou registrovat na webových stránkách www.festivalkrumlov.cz.