Přinášíme tipy, kam můžete v letních měsících vyrazit na Českokrumlovsku a na jihu Čech na slavnosti či festivaly a užít si nejen hudební programy a příjemné večery pod hvězdnou oblohou, ale i světovou kuchyni a dobré pití.

Hlavní historický průvod městem na krumlovských Slavnostech pětilisté růže 2023. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Předpolední červnový víkend v Českém Krumlově bude patřit už 36. ročníku Slavností pětilisté růže. Od pátku 21. června do neděle 23. června se město znovu stane velkou živou historickou scénou, která návštěvníky přenese do doby panování posledních Rožmberků. „V letošním roce si připomeneme dvě významná výročí z historie města. První událostí je 750. výročí města, kdy v roce 1274 byla část města (Vnitřní město) poprvé zmíněna jako obchodní osada i se svým prvním rychtářem Sipotou. Druhá událost nás přenese do roku 1584, kdy bylo Vilémovi z Rožmberka uděleno nejvyšší říšské vyznamenání, řád Zlatého rouna. A aby toho nebylo málo, tak v pátek 21. června ožije celé město Slavností slunovratu,“ zve mluvčí města Český Krumlov Petra Nestávalová.

V kulisách Českého Krumlova můžete na 33. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov vybírat z koncertů různých žánrů, a to od 12. července do 3. srpna. Mluvčí festivalu Marie Rydlová zve: „Největší hvězdou bude světový barytonista Plácido Domingo, který na festival zavítá již potřetí. Naopak poprvé v Čechách vystoupí Ksenia Sidorova, přezdívaná velvyslankyně akordeonu, společně s fenomenálním českým hornistou a dirigentem Radkem Baborákem.“ Dále přijedou například sólisté americké Broadwaye či Michaela Štiková Gemrotová. „Zahajovací a závěrečný večer festivalu zarámují choreografie Jiřího Bubeníčka v podání špičkových evropských baletních sólistů,“ prozrazuje Marie Rydlová.

Ke slovu přijde i gastronomický festival zaměřený na pouliční jídlo. Vůbec poprvé se v Českém Krumlově bude konat Street Food Festival, a to v Pivovarské zahradě a areálu pivovaru. Těšit se můžete na moderní i nemoderní gastronomii, na mix chutí světových kuchyní, ale i té české. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z pivovaru Krumlov, k sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Street Food Festival je naplánovaný na sobotu a neděli 13 - 14. července.

Letní hudební festival Hrady CZ přivádí návstěvníky na české a moravské památky. Na jihu Čech se koná v Rožmberku nad Vltavou první srpnový pátek a sobotu. Podle jednoho z organizátorů festivalu Michala Šestáka se mohou lidé těšit na novinku, kterou si přáli, a to na více zastřešených ploch k sezení. „Exkluzivně zde vystoupí naposledy v původní sestavě s Davidem Kollerem skupina Lucie,“ jmenuje před zveřejněním kompletního programu Michal Šesták. Dále zapívají také Chinaski či Daniel Landa.

V Českých Budějovicích se těší oblibě akce Múzy na vodě, která pravidelně přináší začátkem července návštěvníkům hudební zážitky. Letos koncerty z pontonu na soutoku řek Vltavy a Malše uslyšíte od 1. do 6. července. Podle náměstkyně primátorky pro kulturu Zuzany Kudláčkové vystoupí například operní pěvkyně Kateřina Kněžíková s orchestrem opery Jihočeského divadla, přední písničkář jihoafrické bluesové scény Gerald James Clark, zazní písně Karla Gotta či latinskoamerické rytmy. „Bude se jednat o dvacátý ročník. Jsme proto rádi, že naše pozvání přijala i legenda české populární hudby,“ má radost Zuzana Kudláčková. Program totiž zakončí Helena Vondráčková a Charlie Band.

Nenechte si ujít festival Dotkni se Písku. Slavnost se vrátí do centra města od 7. do 9. června a láká na hudbu, pouliční divadla pro rodiny s dětmi, workshopy, český design či kvalitní gastronomii. Účinkovat budou i známé osobnosti jako držitelka ceny Anděl Kateřina Marie Tichá, textař, hudebník či humorista Ivan Mládek a jeho Banjo Band, zpěvačky Marie Rottrová a Lenka Dusilová nebo skupina Vypsaná Fixa a další.

Již 25. Mezinárodní dudácký festival připadá na 22. až na 25. srpna a zavede do Strakonic dudácké soubory z různých koutů světa. Účinkující pochází například z Anglie, Skotska, Francie, Lotyšska, Maďarska, Nizozemska, Rumunska, Španělska, Chorvatska a dalších zemí. Podle Ireny Novotné, členky programové rady festivalu, jsou přípravy v plném proudu. „Podobně jako v předchozích letech je program festivalu tvořen tak, aby zaujal různé věkové skupiny a každý divák si v bohaté nabídce našel to, co jej zajímá. Kromě oblíbených folklorně zaměřených pořadů pro děti i dospělé se představí dudy ve středověké hudbě, ve world music, v rocku i dalších hudebních žánrech,“ přibližuje Irena Novotná a dodává: “Jako takovou třešinku na dortu bych doporučila čtvrteční dudácké nokturno, kde zazní barokní hudba s dudami z období 18. století.“