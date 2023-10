V pátek 6. října vypukne v Českém Krumlově 11. ročník Festivalu vína Český Krumlov, a to u nově vysázené viničky na terasách za budovou Mincovny na II. zámeckém nádvoří. Na programu je ochutnávka vína z krumlovských vinic a dalších vín z odrůd, které jsou v Krumlově vysázené. Podívejte se, jaký je letošní program.

Festival vína Český Krumlov. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Co letošní ročník nabízí? „Vedle tradičních akcí a stálic festivalu budeme opět poznávat nová vinařství a vinařské regiony z tuzemska i zahraničí, zabrousíme do úplně nových vod vinařského umu a jak jsme slibovali již na jaře, třešinkou na pomyslném festivalovém dortu bude letos i hudební koncert,“ zve Daniel Kintzl z týmu organizátorů. „Programy jsou postaveny na již tradičně vysokém snoubení vín a pokrmů, takže je na co se těšit.“

Po zahájení se rozjede seriál třiceti degustačních večerů, od 6. října do 2. prosince, na různých místech v Českém Krumlově a také v Českých Budějovicích. „Je nám ctí, že každoročně, a letos tomu nebude jinak, poctí festival svou účastí významné osobnosti tuzemského i zahraničního vinařského světa,“ těší se jeden z organizátorů festivalu Pavel Fučík.

• 2 měsíce vinné kultury v Českém Krumlově

• 31 degustačních programů a akcí

• 2 koncerty jazzové a rockové hudby

• Účast 10 sommeliérů, 30 majitelů vinařství ve dvaceti českokrumlovských restauracích

• 2.000 návštěvníků

Tradiční pocta svatému Martinovi, začíná tradičně 11. listopadu přesně v 11h11min, otevřou pořadatelé festivalu na náměstí Svornosti v Krumlově Svatomartinské víno a odstartují tak krumlovské svatomartinské hodování.

1/8 Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová Zámecká slavnost vína se tradičně uskutečnila v jízdárně zámku v Českém Krumlově.

Zámecká slavnost vína, tradiční vrchol festivalu v Jízdárně zámku, se letos koná 25.listopadu 2023 od 14 hodin, a to opět formou volné degustace s festivalovou degustační sklenkou za doprovodu světových hudebních standardů.

„A nakonec hudební třešinka na festivalovém dortu – letos poprvé je součástí festivalu velký hudební dvojkoncert. 18. listopadu v hale TenisCentra vystoupí mnohými hudebními cenami ověnčená, alternativně rocková hudební skupina Tata Bojs, magičtí kluci z pražské Hanspaulky, a svou hudbou totálně elektrizující Deaf Heart, naděje, že starej dobrej rock and roll s kapkou punku žije dál. Koncert uvede volná degustace vín ze schwarzenbergských archivních sklepů českokrumlovského zámku,“ přidává další z organizátorů, Miroslav Reitinger.

Podrobný program festivalu najdete ZDE. Vstupenky je možno zakoupit v Infocentru Český Krumlov, na jeho webhttps://www.ckrumlov.info/cz/infocentrum-cesky-krumlov/u nebo přes web festivalu.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová