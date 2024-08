„Tušíte, jaká překvapení se ukrývají v čarovném kufru a která pohádka je vlastně ta nejlepší? Když nám děti pomohou hrát pohádky, tak se mohou těšit na povídání o tom, jak se tahá veliká řepa, co musela udělat slepička, aby zachránila svého kohoutka, jak dopadnul zatoulaný koblížek nebo jak kůzlátka vyzrála nad vlkem – to vše a mnoho dalšího se dozvíte v pohádkách nejen pro nejmenší, které si pro vás připravila Marešova divadelní společnost,“ popisuje režisérka představení Jaroslava Malinová. Jedná se o pohádkovou taškařici plnou veselých písniček a barevných kostýmů.

Loučovický papírek je divadelní festival pro rodiny s dětmi. Každou srpnovou neděli v 15 hodin zde vystupuje soubor z jihu Čech se svými autorskými představeními. Svou pohádku zahrálo nejprve Národní divadlo Čkyně, následovala písecká Prácheňská scéna.

MAREDIV s.r.o. - Marešova divadelní společnost vznikla v roce 2018, kdy navázala na 20letou zkušenost s přípravou divadelních představeních pořádaných Agenturou Kultur-Kontakt Miroslava Mareše. Jedná se o sdružení nezávislých herců a zajišťuje divadelní představení pro děti i dospělé, noční komentované a hrané prohlídky, a také půjčovnu dobových kostýmů.

Festival v Loučovicích bude pokračovat v neděli 18. srpna, kdy zahraje prachatický soubor ŠOS. Ti se představí s autorskou pohádkou Jaromíra Hrušky s názvem Vší silou… aneb A pak se to stalo. Tu tvoří tři příběhy, které vyprávějí o tom, proč je dobré čistit si ouška, proč si česat vlásky a proč si čistit zoubky. A co všechno se může stát, když to dělat nebudeme!