"Při nedávné bouřce došlo ve Fialkové ulici k přepětí a všechna světla v této ulici shořela," vysvětlila mluvčí Petra Nestávalová. "Aktuálně se intenzivně pracuje na opravě. Služby města Český Krumlov provizorně pár světel nahradily do doby, než se nainstalují nová LED světla."

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.