Závod je pozoruhodný tím, že se do něho mohou přihlásti zájemci všeho věku. "Letos se do soutěže nepřihlásili ti nejmenší," sdělila Božena Majerová. "Ale po závodu si alespoň vyzkoušeli jízdu mezi kuželi na místním hřišti."

Bylo vyhlášeno sedm kategorií, uskutečnilo se jich šest. Kategorie určily přihlášené stroje a věk závodníků na čtyřkolky pro děti do 9 let, malý motocykl do 125cm3, malý motocykl do 50 cm3 pro děti 9 – 15 let, pionýr Standard, pionýr Speciál a malotraktor do 16 koní. Závod měl dvě kola. V každém kole musel soutěžící trať projet čtyřikrát.

"Boj o první příčku byl opravdu lítý," přiblížila atmosféru Božena Majerová. "Hlavně kopec dal některým závodníkům zabrat, ale co nezvládl stroj, musely zvládnout nohy. Závod byl opravdu napínavý do poslední chvíle. Diváci a zvláště pak příbuzní malých i velkých závodníků si přišli na své. Hlasivky trpěly."

Ve čtyřkolkách zvítězili malý Lukáš Škulavík; motocykl do 50 cm3 do 15 let Jan Lüftner; motocykl do 125 cm3 9 – 15 let; Jan Jedlička; Standard Michal Majer a Josef Švejdík, Speciál Miroslav Tříska, malotraktor Rostislav Krátký a Michal Majtán.

Sladká odměna pro děti a ostřejší pro dospělé čekala na všechny závodníky. Díky sponzorům a podpoře obce. "Účastníci soutěže se již dnes těší na další ročník, který se uskuteční přibližně ve stejnou dobu, jako letos," dodala Božena Majerová.