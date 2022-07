„V mnoha případech se nám to neosvědčilo, navíc přestal fungovat jako spolupořadatel Národní památkový ústav,“ vysvětluje ředitel. Filharmonici se budou letos orientovat spíše na návštěvníky Lipenska.

První z koncertů připadá na čtvrtek 7. července a uskuteční se v 19.30 h v Zámecké jízdárně českokrumlovského zámku. Filharmonici na něm doprovodí jedenadvacetiletou hvězdu newyorského jazzu Samaru Joy, která zvítězila v prestižní soutěži Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, má za sebou debutové album a účinkuje v předních jazzových newyorských klubech. V pátek 8. července se orchestr přesune do Vyššího Brodu, kde v 19.30 h v Klášterní zahradě doprovodí Dana Bártu a Rozhlasový Big Band Gustava Broma. Koncert Čtvero ročních dob uslyšíte v sobotu 9. července v 19.30 h v Lipně nad Vltavou před hotelem Element. Na housle zahraje a diriguje Jan Talich. Festival bude dále pokračovat v Klášterní zahradě ve Vyšším Brodě, vždy od 19.30 h. „Budeme hrát i s Nezmary, ti mají na jihu velký úspěch,“ komentuje Otakar Svoboda vystoupení, které připadá na neděli 10. července. Legendární písně z Osvobozeného divadla v podání Ondřeje Rumla a Matěj Benko Quintet na koncertě Jdeme na Ježka si poslechnete v úterý 12. července. Naposledy účinkují filharmonici s Markétou Irglovou ve středu 13. července. „Už loni hrála na Múzách na vodě s naším kvintetem a hrozně si sedli,“ vysvětluje druhé uvedení koncertu Otakar Svoboda a dodává: „Pak dohromady přejíždějí na festival Colours of Ostrava.“

Na festivalu Hvězdy nad Vltavou vystoupí Pavel Šporcl i budoucí profesionálové

Jihočeskou filharmonii si poslechnete také na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov, a to hned dvakrát. Poprvé o sobě dá vědět na zahajovacích koncertě 15. července s názvem Voda a oheň s dirigentem Vojtěchem Spurným obklopeni zámeckým jezírkem. „Budeme hrát z ostrova,“ přibližuje ředitel. Doprovodí také houslistu Václava Hudečka a další muzikanty na koncertě k jeho 70. narozeninám, a to 29. července.

„V září jedeme hrát do Chorvatska, budeme tam mít čtyři koncerty v chorvatských letoviscích mimo sezonu,“ nastiňuje další plán Otakar Svoboda. Uvažuje také o návratu do Chorvatska příští léto. „Jedná se o festival, který by byl v naší režii a byl by pro turisty a pro tamní publikum,“ dodává Otakar Svoboda s tím, že jde o předběžný plán.