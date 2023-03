Krumlovské barokní zámecké divadlo tentokráte ohledně filmování zůstalo stranou, ale ne zcela. Do Itálie na natáčení putovaly některé z krumlovských divadelních kostýmů. „Zapůjčili jsme z divadla pro film Il Boemo muzikantské livreje, kostýmy a paruky, do kterých se oblékli muzikanti orchestru Collegium 1704,“ potvrdil kastelán českokrumlovského hradu a zámku Pavel Slavko. „Jsou to kopie kostýmů, kterých máme dostatečný počet pro celou kapelu, proto nás požádali o zapůjčení.“ Krumlovský zámek jich filmařům poskytl osmnáct.

Spolu s kostýmy se měla na natáčení vydat také českokrumlovská maskérka a vlásenkářka Irena Křížová. „Připravovali jsme pro film paruky, které jsme načesaly a dělali jsme i kostymérské práce,“ přitakala Irena Křížová. „Dostali jsme se k tomu přes pana kastelána, který nás oslovil s tím, že pro projekt Il Boemo má o kostýmy zájem pan Luks, který v krumlovském barokním divadle účinkuje jako dirigent hudebního tělesa.“ Právě pod taktovkou Václava Lukse zazněly v italském divadle Teatro Sociale di Como Myslivečkovy skladby v podání orchestru Collegium 1704.

Irena Křížová měla v té době práci v Jihočeském divadle na velké opeře na otáčku, tak jela do Itálie její kolegyně Alice Berounská. "Ta se o muzikanty postarala a oblékla je. Strávila tam asi pět dní. Pak jsme kostýmy zase vrátily, paruky jsme vyčistily a načesala jsem je pro potřeby krumlovského barokního divadla.“

Alice Berounská se z Itálie vrátila plná zážitků, o které se s kolegyní podělila. „Není to první projekt, na kterém spolupracujeme, ale byla nadšená. Říkala, že to bylo úžasné, i když si sáhla na dno sil, protože podmínky nebyly jednoduché," dodala Irena Křížová. Točilo se do noci, do druhého dne se musely kostýmy vyprat, košile byly propocené a od make-upu atd. "Přes noc je sušily a druhý den se jelo nanovo. Bylo to pět náročných dnů, ale stály za to.“

"Strávila jsem tam týden a měla jsem obrovskou radost, když film obdžel České lvy, a to i za kostýmy a masky," potěšilo Alici Berounskou.

Krumlovské kostýmy a práce krumlovských žen jsou ve filmu vidět při záběrech z opery v monumentálním italském divadle, kde orchestr diriguje Václav Luks.

Maskérka a vlásenkářka Irena Křížová spolupracuje s Alicí Berounskou, která je jinak oblíbenou učitelkou v mateřské školce, už dlouho. „K divadlu mě přivedla před 17 lety právě Alice. Práci maskérky už opustila, ale já se tomu věnuji dál. Starám se o paruky vesměs pro divadlo. Provádím jejich údržbu, česání, opravy nebo vytvářím paruky nové,“ řekla paní Irena. Ta pracuje pro Městské divadlo v Českém Krumlově, spolupracuje s Jihočeským divadlem, také s pražskými divadly i jinými po celé republice. Rovněž je organizátorkou každoročních aktivit krumlovského sdružení Proradost. „Třeba s panem Luksem máme za sebou dvě zfilmované opery v barokním divadle, a teď jsme byli součástí třetího natáčení,“ dodala.