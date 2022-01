V sobotu dopoledne 29. ledna 2022 bylo u slepého ramene Malše v Českých Budějovicích živěji než jindy. Kamery, kabely, proslulá filmařská židlička, blokující jedno z parkovacích míst a hlavně štáb nového seriálu České televize rozložený na břehu i na palubě hausbótu. Ten zastupoval bistro, které původně scénář předepsal do loděnice u Budějovic. Na místě byli nejen herci a komparzisté, ale i osvětlovači, kostymérky, maskérky či výtvarnice.

Podle vedoucího produkce seriálu Jindřicha Kaviny by ale prostor někde na okraji Budějovic nebyl tak atraktivní, jako slepé rameno Malše přímo u centra. "Obzvlášť teď v zimě," říká Jindřich Kavina s tím, že rozhodnutí o úpravě scénáře padlo přibližně před dvěma měsíci.

Důležitá příprava

V rolích detektivů se v seriálu objeví Judit Bárdos nebo David Novotný. V dílech, které se nyní točily, uvidí diváci také Milana Peroutku nebo Matěje Hádka. Kromě slepého ramene Malše pracovali filmaři třeba také na náměstí Přemysla Otakara II. nebo v okolí Hradební ulice. "Přípravy trvají hodinu až tři čtvrtě hodiny," přibližuje Jindřich Kavina, jak dlouho se "chystá plac", kompars přichází zhruba půl hodiny před začátkem natáčení.

Některé věci se ale řeší až na poslední chvíli, podle situace. Například osvětlení při nočním natáčení, které má podle vrchního osvětlovače Bohouše Havlíčka, svá specifika. "Je to potíž, dopředu nevím, co všechno bude vidět," říká šéf světel v seriálu a doplňuje, že hlavní slovo má v takovou chvíli kameraman. "Záleží na tom, jakou má ideu," vysvětluje Bohouš Havlíček. Někdo si nechá zhasnout i veřejné osvětlení, někdo okolní lampy nechá být. Pro osvětlovače je to pak lepší v tom, že nemusejí tolik přisvěcovat. V obraze je toho ale "víc vidět" třeba z okolí.

Zranění chce čas

O herce i komparzisty se starají i maskérky nebo kostymérky. Pokud se líčí "jen" současnost jako v případě natáčení kriminálky z jihu Čech, tak stačí přibližně tři čtvrtě hodiny na přípravu. Bágly se šminkami ale trochu vypadají, jako cestovní zavazadlo na víkend. "Víc času zabere zranění, historický film," říká maskérka Stáňa Bartošová, jejíž kolegyní je Alžběta, shodou okolností také Bartošová. "Musíme být flexibilní," naznačuje Alžběta Bartošová, že si ale maskérky poradí se vším. Podobně je na tom Lukáš Král, zodpovědný za zvláštní efekty. "Často se to mění, podle aktuální situace," upozorňuje Lukáš Král, že scénář se upravuje i na poslední chvíli. Výtvarnicí seriálu je Lucie Brown, pocházející z jihu Čech. Ta dodává, že delší přípravu chce například scéna, kdy se patinují kostýmy, protože herce čeká opuštění sklepa, kde byli "uvězněni". V takovou chvíli jsou povolány do větší akce kostymérky Zdena Nachlingerová, Eva Koulová a Martina Čechtická.

Jinak má ale seriál ze současnosti výhodu v tom, že se celkem dá sehnat oblečení. Pro hlavní hrdiny ovšem vybírané "na míru". "Nakoupili jsme, posháněli, každá postava má svůj šatník," zdůrazňuje Lucie Brown. Ideální podle výtvarnice je, pokud je spokojený herec, režisér i výtvarnice. A měli ještě herci v seriálu nějaké dodatečné požadavky? "U nás ne, trefili jsme se jim do vkusu," zdůrazňuje s úsměvem Lucie Brown.

Příští rok

Podle Jinřicha Kaviny bude seriál dotočen na konci června. Pak se dodělá ve studiu. V České televizi by měl být uveden začátkem příštího roku.

Z jiných českých filmů můžete hojně zahlédnout České Budějovice například v detektivní komedii Drahé tety a já, v níž hlavní úlohy ztvárnili Iva Janžurová a Jiří Hrzán. České Budějovice i jižní Čechy hrají důležitou roli v celé řadě filmů a seriálů.