Jenže teď je všechno jinak. Vstup do Dolní zahrady hlubockého zámku, kde se nachází kašna, která byla kulisou v pohádce Pyšná princezna, totiž nově zdobí cedule, jež vstup do dříve volně přístupné zahrady časově omezuje.



Kastelán hlubockého zámku Martin Slaba uvedl, že důvodem, proč se k tomuto nepopulárnímu kroku Národní památkový ústav uchýlil, jsou neukáznění návštěvníci. „Ta zahrada je unikátní. Jsou zde jedinečné dřeviny, a to nejen z přírodovědeckého hlediska, ale také z kulturního, historického. Někteří lidé jsou ke stromům bezohlední, lámou větve. Jiní zde zase venčí své psy, což ty záhony dost narušuje,“ vysvětloval.



Jenže to se nejen místním nelíbí, a tak vznikla petice. Jak uvedla Olga Trčková, její iniciátorka a majitelka zdejšího knihkupectví, do dnešního dne ji podepsaly stovky lidí. „Zamykání zahrady se nám zdá zbytečně přísné. Vždyť si nikdo z místních nevybavuje žádný případ vandalismu,“ argumentovala. Dodala, že na konci února ji chtějí poslat ministru kultury.



Napjatá atmosféra panuje v posledních dnech v Hluboké nad Vltavou. Do křížku se tu dostali město a památkáři. Přou se o zdejší novogotický zámek, respektive Dolní zahradu zámku, kde se nachází obřadní síň. Ta byla doposud otevřená celoročně 24 hodin denně, teď je sem ale vstup časově omezený.



Tomáš Jirsa, starosta města Hluboká nad Vltavou, neskrýval z nastalé situace rozhořčení. „V 90. letech lidé přispívali na osvětlení zámku, aby procházka spodní zahradou byla romantická, zavřením zahrady o tyto romantické procházky ale přicházejí. A nejen oni, ale i turisté. Od hoteliérů vím, že sem večer přijíždějí čínští turisté, kteří se chodili procházet do Dolní zahrady,“ komentoval situaci starosta.



Podle kastelána hlubockého zámku Martina Slaby má však tento krok opodstatnění – a to neukázněné návštěvníky. „Tuhle jsem za bílého dne pozoroval mládež, jak skáče salta z kamenné hrany kašny dolů. Představte si, kdyby se jim něco stalo. Tak to půjde za námi. Někteří turisté pro změnu nerespektují síť cest, kvůli fotografii jsou schopni vejít do jakéhokoliv záhonu, vylézt na strom, který je jedinečný,“ přibližoval hlubocký kastelán některé z důvodů, jež vedly k tomuto kroku. „Památková péče by měla preferovat ochranu před prezentací,“ vysvětloval s tím, že je stále volně, a to 24 hodin denně, přístupná horní zahrada i přilehlý zámecký park. „Když se podíváte do zahraničí, tak je výjimkou, že jsou celé historické komplexy takto volně otevřené, a to myslím i parky,“ dodal Martin Slaba.



Jenže s omezením otevírací doby zahrady se místní spokojit nechtějí. Proto vznikla petice, na níž postupně přibývají podpisy, minulé pondělí se situace řešila na zasedání zastupitelstva. Jak uvedl Tomáš Jirsa, zastupitelé schválili usnesení, v němž s tímto nesouhlasí. „Oslovili jsme hejtmanku Jihočeského kraje, aby se nás zastala, protože je to otázka celokrajské reprezentace,“ uvedl Tomáš Jirsa. Ta má dle slov Davida Hockeho, mluvčího kraje, dále iniciovat jednání s ministrem kultury.



Orlík

Zdejší zámecký park je veřejnosti otevřený stále, bez omezení.



Český Krumlov

Zámecký park je až do 31. března uzavřený, v dubnu je sem možné zajít denně od 8 do 17 hodin, od května do konce září je zámecká zahrada otevřená od 8 do 19 hodin.



Třeboň

Zdejší zámecký park je otevřený denně od 7 do 21 hodin, v letních měsících je to o hodinu déle, tedy do 22 hodin.



Dačice

Park je přístupný od dubna do října, a to od 7 do 21 hodin, v zimě od 7 do 19 hodin.



Dírná (Táborsko)

Zámecký park je přístupný bez omezení celoročně. V parku je altán s výhledem na rybník a lavičky.



Strkov (Táborsko)

Zámecká zahrada v Plané nad Lužnicí na Strkově je oddychovým místem s celoročním provozem, slouží jako volně přístupný park, navíc se zde konají kulturní i sportovní akce. Vyzdobena je řadou vyřezávaných dřevěných soch.



Kratochvíle

Zámecký park Kratochvíle je mimo hlavní turistickou sezonu uzavřený. Znovu projít se tady návštěvníci budou moci až od 1. dubna.



Jindřichův Hradec

Zahrada jindřichohradeckého zámeckého areálu je v současné době zavřená kvůli stavebním pracím na budovách třetího nádvoří, které s ní sousedí. Za běžného provozu je ale otevřená ve stejných časových intervalech jako zámek.