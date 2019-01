Finále jihočeské části Českého poháru se hraje v sobotu v Krumlově

Český Krumlov – Sálovkáři celku Bombarďáci Větřní mají v těchto dnech napilno. Po úspěšné otrokovické misi a postupu do play off 1. ligy je nyní čeká další úkol, a to vystoupení v poháru.

Při loňské účasti v Českém poháru vybojovali Bombarďáci při republikovém finále v Mohelnici (na snímku) konečné stříbro. | Foto: Archiv oddílu

Bombarďákům bylo svěřeno pořadatelství finálového turnaje jihočeské části Českého poháru ve futsalu, který se uskuteční v sobotu 19. ledna od 9 hodin v krumlovské městské sportovní hale na Chvalšinské silnici.



Kromě pořadatelského celku prvoligového favorita se finále zúčastní týmy SK Devianti Č. Budějovice, SK Suchá Voda a PCO Rudolfov.



Hrát se bude jednokolově systémem každý s každým a vítěz turnaje si vybojuje účast na republikovém pohárovém finále, které se letos uskuteční v sobotu 2. února ve Zlíně. Větřínští obhajují loňské republikové stříbro.



Rozlosování jihočeského finále ČP: 9.00 Bombarďáci – Suchá Voda, 9.40 Devianti – PCO, 10.25 Bombarďáci – Devianti, 11.05 PCO – Suchá Voda, 11.50 Suchá Voda – Devianti, 12.30 PCO – Bombarďáci (pozn. – začátky zápasů jsou pouze orientační, při penaltových rozstřelech po nerozhodných výsledcích se mohou posunout).

Autor: Karel Vosika