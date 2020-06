Poslanecká sněmovna schválila návrh na odpuštění platby sociálního zabezpečení. Také jihočeských firem do 50 zaměstnanců se může pozitivně dotknout plánované vládní opatření. Zřejmě nebudou muset platit sociální pojištění. Poslanci podpořili návrh ministryně Jany Maláčové.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze minulý týden schválila novelu zákona o sociálním pojištění. Pro návrh ministryně Jany Maláčové (ČSSD) na další finanční pomoc firmám zvedla ruku drtivá většina poslanců. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Jde o další cílenou podporu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst. Antivirus C má pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců.