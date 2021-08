Přivítá vás tam nová výstava nazvaná Voda v pěti kruzích - Olympijské vodní sporty na poštovních známkách. Proč je výstava zaměřena na vodní sporty, napovídá blízkost lipenského jezera a řeky Vltavy zaplněné vodáky. A je tu i jiný důvod. Vodní sporty byly na pořadu letních olympiád od roku 1896, kdy se v Aténách konala první novodobá olympiáda. Českoslovenští sportovci se ve vodních sportech poprvé účastnili olympijského klání v Antverpách v roce 1920, a to ve veslování, plavání a vodním pólu.

Medaili tehdy nevybojovali. První československé olympijské medaile z vodních sportů, a hned zlaté, vybojovali deblkanoisté v roce 1936 v Berlíně, první české zlaté vodní vítězství je ještě v paměti mnoha z vás – byla to barcelonská jízda vodního slalomáře Lukáše Pollerta v roce 1992. Československá pošta se pro sportovní vodní námět na poštovních známkách poprvé rozhodla v roce 1954 v rámci celostátní kampaně Každý občan plavcem.

Letní olympiádu v poštovním muzeu tedy znázorňují soubory známek a jejich návrhy od autorů zvučných jmen. „Na výstavě jsou k vidění především návrhy známek,“ uvedl ředitel Poštovního muzea Jiří Střecha. „To je zajímavá kapitola sbírky Poštovního muzea. Má totiž v zásadě všechny návrhy poštovních známek vydaných i nevydaných od roku 1918 až do současnosti. Lidé zde tedy vidí návrhy i známky, které podle nich vznikly. Jsou od různých autorů zajímavých jmen, jako jsou výtvarníci Cyril Bouda, Zdeněk Burian, Josef Liesler, Jiří Rathouský, Mario Stretti, Alena Suchardová Podzemná, Ivan Strnad, Boris Jirků a další.“

Olympijský vodní sport – veslování – se objevil poprvé na československé známce v roce 1960, byla to osmiveslice na kanále Castel Gandolfo na olympiádě v Římě, kterou výtvarně zpracoval Mario Stretti. Na české známce to byla veslařská známka výtvarníka Jiřího Rathouského k olympiádě v Sydney 2000.

„Jsme rádi, že Česká pošta navázala na úspěšné akce z minulých let a podařilo se jí připravit lákavou turistickou nabídku,“ ocenil motto vodních sportů starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Vyšší Brod je Mekkou vodních sportů, hlavně co se týče vodáctví. Koná se tu i Krumlovský vodácký maraton, proto jsme rádi, že toto téma v olympijském roku Česká pošta pojala.“

Veslařský sport na výstavě ale nepřibližují pouze poštovní známky. „Je obohacena skutečnými medailemi z olympiády i mistrovství světa veslaře Václava Chalupy,“ vyzdvihl Jiří Střecha. „Návštěvníci tak mohou spatřit sbírku cen za jeho sportovní výkony; sbírku, která nebyla ještě nikdy vystavena.“

A na výstavě se nebudou nudit ani děti. „Připravili jsme pro děti poštovní desetiboj ve speciální velké herně, kde si mohou vyzkoušet různé aktivity, jako běh, minigolf s poštovní tématikou,“ poukázal ředitel na další zajímavost výstavy. „Je to zábava pro celou rodinu. Kromě toho máme pro děti připravenou poštovní detektivku. Jako vždy je to zapeklitý případ, který řeší poštovní kocour Mňáca. List ke hře si děti vyzvednou u pokladny a plní úkoly rozmístěné po celé expozici. Je tady opravdu na půl den o zábavu postaráno.“ O tom, že hra mezi dětmi slaví úspěch, svědčí i skutečnost, že v letošním roce bylo Poštovní muzeum zařazeno do celorepublikové hry Déčka, programu pro děti České televize.

Součástí výstavy je také výběr zvětšených reprodukcí poštovních známek různých zemí světa, které jsou uchovávány ve sbírkách Poštovního muzea. Tato kolekce známek členských zemí Světové poštovní unie čítá na 850 tisíc známek.