FOTOGALERIE: Více než padesátka závodníků vyběhla na horu Kohout

Již po patnácté si dali sportovci běh na horu Kohout v tradičním závodu konaném v sobotu v Besednici. Byl založen v roce 2006 a hned od začátku se stal součástí Českého běžeckého poháru v běhu do vrchu. Běh je zařazen do Maratonstav českého poháru v běhu do vrchu 2021.

Start a cíl Běhu na Kohout 2021 byl na besednickém koupališti. | Foto: Foto: Stanislav a Tomáš Kyselovi

Start i cíl byl na koupališti v Besednicích a soutěžící od nejmenších předškolních dětí až po matadory byli rozděleni do řady kategorií a skupin. Navíc Běh na Kohout ve Slepičích horách doplnili ještě příznivci Nordic walkingu a canicrossu - běžci se psy. Náročný běh nahoru a dolů vedl po lesních cestách. Děti se utkaly na trase dlouhé sto metrů, ostatní kategorie čekalo kilometrů deset. Jihočeské řeky hlásí ideální podmínky. Ve Zlaté Koruně už raft neprorazíte Přečíst článek › S průběhem závodu i účastí byli spokojeni organizátoři Lenka a Václav Kožíškovi, kteří rovněž milují běh. „Myslím, že se závod povedl. Naším cílem je dostat ke sportování hlavně děti a snažíme se, aby je k tomu tento závod motivoval,“ řekl Václav Kožíšek, který se k závodníkům přidal a trať si také zaběhl. „Dřív jsme běhali hodně, tak doufám, že už zase pořádně běhat začneme,“ dodal s úsměvem. Kohout opět pod náporem běžců Přečíst článek › Vítězem hlavního závodu je v celkovém pořadí František Vagenknecht z Nové Paky. Druhé místo si vybojoval Jan Bláha z AK Kroměříž a třetí místo náleží Tomáši Kyselovi z Českých Budějovic.