Návštěvu hradu vynechala například i dvaatřicetiletá Jana Kindlová z Plzně. „Na hrad jsme se s přáteli nevydali, rozmanitý hudební program nám to neumožnil.“ Nadšeně jásající návštěvnice dodává: „Největší a nejhezčí zážitek mám z vystoupení kapely Mirai. Bylo to neuvěřitelné!“ S jejím tvrzením souhlasí i další návštěvník, Václav Malý z nedaleké Černé v Pošumaví. Ačkoli je sám příznivcem tvrdší hudby, kapela Mirai ho rovněž oslovila. „Moc se mi jejich vystoupení líbilo, byl to skvělý závěr pátečního programu.“