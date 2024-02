„Kámen! Pozor,“ ozve se ze skály vysoko nad řekou Vltavou a z výšky několika desítek metrů přilétne sprška kamení a hlíny. Část zůstane ležet na turistické stezce, která se vine těsně podle skály, a část hlasitě udeří o hladinu. Voda se rozstříkne a doširoka se rozběhnou kola z vln. Chvilku je klid a znovu se ozve: „Pozor! Kamení!“ Tentokrát letí vzduchem balvan, který by člověk ani neobejmul, tedy kdyby zvětralou horninu unesl…

Parta chlapů v oranžových vestách a helmách se pohybuje na skále. Jsou zajištěni lany a v rukou mají železná páčidla a motyky. Nedaleko jezu u Boršova nad Vltavou, pár set metrů proti proudu Vltavy, začala sanace skály, která ohrožovala část známé Fritschovy stezky. Proto musela být stezka v tomto místě uzavřena. Skála, kterou narušily kořeny vegetace a zatékající voda, se má odlámat. Pěšinu mezi řekou a skalami přehradila velká síť napnutá mezi dvěma stromy. Přípravné práce na sanaci zahájila chomutovská firma STRIX minulý týden kácením dřevin.

Tři modré body

Podle starosty Boršova nad Vltavou Jana Zemana je obchozí trasa vyznačena v terénu na kmenech třemi modrými body, pohodlně vede turisty blízkým okolím a pak navazuje na samotnou stezku. Od Boršova začíná hned na okraji vodáckého kempu Poslední štace. Před kamením padajícím do řeky varují případné plující vodáky velké zelené bóje umístěné uprostřed proudu.

U Budějovic naměřili zimu jako na Sibiři, a rekord stále odolává

Předpokládá se, že bude odlámáno na dvě stě kubíků kamene. Tím skončí současné práce. „Nejtěžší bude transport materiálu. Je tu na transport málo místa,“ upozornil vedoucí stavby Jiří Čižmar. Firma přitom mimo jiné obalila i stromy, které nemají být pokáceny, aby se jim nepoškodila kůra.

Turisté i v únoru

Čištění skály od zvětralých částí má být hotovo nejpozději do 31. března, ale práce zřejmě skončí dříve. „Smlouva mezi obcí a firmou je podepsána na částku 2 049 000 korun včetně DPH,“ říká Jan Zeman. Potom se bude na základě průzkumu rozhodovat, co dál. Jiří Čižmár předpokládá, že k zabezpečení stezky před pádem kamení by se mohly použít speciální sítě.

Fritschova stezka vede z Boršova nad Vltavou do Zlaté Koruny. I v pondělí se tudy vydala parta turistů. „Jsme z různých míst, sraz jsme měli v Boršově na nádraží," zmínila Olga Faturová z Vyššího Brodu přímo na stezce a doplnila, že jedna z účastnic je i z Českých Budějovic. Další člen skupinky, Karel Růžička, připojil, že nedaleko proti proudu měl padesát let chatu. „Jezdíme na různé výlety. Celý rok. Na kole, pěšky i na běžky Máme skupiny cyklo, běžky, pěšky,“ dodal Jan Fatur.

Oblíbená turistická trasa vznikla v současné podobě před druhou světovou válkou.