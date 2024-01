Pro Fruko jde o klíčový krok. Právě účast ruských akcionářů měla totiž na firmu, vzhledem k válce na Ukrajině, negativní dopady. „Otočili se k nám zády odběratelé, dodavatelé i banka a v loňském roce jsme měli kvůli ruským akcionářům obrovské problémy. Po návratu firmy do českých rukou tak budeme moci obnovit obchodní vztahy, které kvůli vlastníkům z Ruska skončily,“ dodal ředitel firmy. Spolupráci s Frukem ukončily například e-shopy Mall.cz, Alza.cz nebo obchodní řetězec Ahold.

Fruko-Schulz v minulém roce také řešilo spor kvůli jednomu ze svých výrobků. Název růžového ginu IbalGin se totiž nelíbil farmaceutické firmě Sanofi, která vyrábí stejnojmenný lék Ibalgin. Sanofi proto společnost Fruko-Schulz zažalovala kvůli porušování práv ohledně ochranné známky. „Sanofi se nelíbilo, že participujeme na jejich názvu, i když my to máme také chráněné pro alkohol. Nakonec došlo k mimosoudní dohodě a od března tedy IbalGin pod tímto názvem vyrábět nebudeme. Zatím ještě doprodáváme staré zásoby s původním názvem. Nový název našeho růžového ginu je stále v řešení,“ vysvětlil Josef Nejedlý.

Farmaceutická společnost se ke sporu nechce vyjadřovat. „Z důvodu zachování důvěrnosti obchodních vztahů mezi společnostmi skupiny Sanofi a jejich obchodními partnery se nemohu vyjadřovat k uvedené záležitosti. Předem děkuji za pochopení,“ odpověděl Deníku Libor Kytýr, tiskový mluvčí společnosti Sanofi Česká republika.

Růžový gin měl být původně spíše recesí, likérce se ho ale podařilo chuťově vyladit tak, že ho lidé kupovali aniž by byl běžně v obchodech. Nahrávala tomu i jeho cena, která byla ve srovnání s jinými kvalitními giny nižší. Ve velkém ho následně odebíraly také obchodní řetězce a ročně se prodaly desítky tisíc kusů lahví. Na trhu byl IbalGin přibližně tři roky. „Společnost Sanofi se ale ozvala asi až po dvou letech, že se jí to nelíbí. Žádná předchozí jednání neprobíhala, rovnou nám přišlo pouze předběžné opatření od soudu na zákaz výroby, prodeje a distribuce našeho výrobku. Přestože jsme u nás všechny spory vyhráli, nakonec jsme přistoupili na dohodu, protože jsme celou věc nechtěli hnát až do Štrasburku,“ upřesnil Josef Nejedlý. V obchodech i internetovém prodeji společnosti Fruko-Schulz je IbalGin i nadále k dostání.

Jindřichohradecká likérka Fruko-Schulz navazuje na tradici firmy Moritz Schulz, která ve městě od roku 1898 vyráběla ovocná a dezertní vína. Po znárodnění v roce 1948 spadal podnik pod skupinu Jihočeská Fruta. V roce 1993 následně vznikla společnost Fruko-Schulz. V prodeji produktů likérky suverénně vede tuzemák. Firma je po Božkovu druhý největší výrobce tuzemského rumu v Česku. V roce 2022 ho prodala přes dva miliony litrů.