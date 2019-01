Českokrumlovsko - Přípravami na příjezd prezidenta České republiky Miloše Zemana a jeho paní v příštím týdnu žije v těchto dnech region v místech, kam zavítá.

Pohled na Frymburk. | Foto: archiv Deníku

Někde, jako třeba na velešínské radnici, tak zaznamenají prezidentskou návštěvu vůbec poprvé.



Ve Větřní, kde se kvůli velmi nabitému programu prezident dlouho nezdrží, se s ním setkají zástupci obce spolu s odborníky na sociálně vyloučené skupiny. „K nám má pan prezident přijet v 11. 15 hodin, a to pouze na půl hodiny," sdělil včera tajemník Obecního úřadu ve Větřní Radomír Sára. „Setkání se uskuteční v zasedací místnosti v budově, kde sídlí i knihovna," podotkl, protože to znamená, že klasický obecní úřad Miloš Zeman s doprovodem mine. „Na toto setkání přijedou také pracovníci z Úřadů práce v Českém Krumlově i Budějovicích."



Žádné mimořádné přípravy, co se týká třeba úklidu obce, Větřínští nechystají. „Uklízíme průběžně jako vždy a sečeme trávu, protože teď narostla," podotkl Radomír Sára.



Pak bude prezidentská kolona pokračovat do Frymburka navzdory tomu, že tím směrem je právě na silnici uzavírka. Průjezd prezidentovi po objížďkové trase zajistí policie. „V každém případě přítomnost pana prezidenta dopravu nijak nenaruší," ujistil větřínský tajemník.



Místem, kde Miloš Zeman poobědvá, bude rodinný frymburský hotel Maxant. Tento hotel Miloš Zeman již zná. „Pan Zeman už u nás byl v době, kdy ještě nebyl prezidentem. Měli jsme tu i pana Klause jako premiéra," vzpomínala včera s úsměvem Martina Nemota, dcera majitelů hotelu, který stojí na náměstí. Pobývaly v něm i jiné známé osobnosti. „Kdysi dávno tu byl i Jaromír Jágr," vzpomenula některé.

„Stálým hostem je také Ondřej Kepka," dodala Martina Nemota. Co si ve Frymburku Miloš Zeman se svým doprovodem dá dobrého, ještě není jasné. „Zaslali jsme jeho přípravnému týmu nabídku meníček dopředu, uvidíme, co si hosté vyberou," říká Martina Nemota. „ Na pana prezidenta se těšíme, je to pro nás velká pocta. Jenom máme trochu obavy, abychom vše dobře zvládli."



Zato do Českého Krumlova už v pondělí zavítá paní Ivana Zemanová, prezidentova choť.



„My budeme paní Zemanové dělat především průvodce," řekl Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu. „Pracovníci Kanceláře prezidenta nás požádali, abychom paní Zemanové představili projekty Museum Fotoateliér Seidel, Synagodu a Schieleho domek. Tento program pro ni sestavila její tajemnice ve spolupráci s odborem protokolu Kanceláře prezidenta a s Kanceláří hejtmana. Dnes jsme se na schůzce s nimi dozvěděli, že je jde o soukromou návštěvu paní Zemanové bez oficialit a velké publicity. Takže půjde o krátkou procházku."



Přičemž by Krumlovští byli rádi – a současně to bude i překvapení, kdyby se paní Zemanová nechala vyfotografoval ve Fotoateliéru Seidel v historických kulisách, podobně jako řada osobností před ní.