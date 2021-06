Uvnitř se smějí keramické i porcelánové hrníčky, veselé dřevěné magnetky, perníčky, pruhovaná trička, ale najdete tu i bioprodukty od regionálních výrobců, něco užitečného do domácí apatyky, polštářky, ovečky z vlny, zkrátka množství půvabných drobných dárků. A mnohé nesou rukopis majitelky krámku Petry Nekolové, která po dlouhé době otevřela svou Dílnu Frymburk v pondělí.

Petra Nekolová je totiž výtvarnice a moc ráda maluje. „Ve Frymburku podnikám už od roku 1995,“ zavzpomínala. „To jsme otevřeli keramickou dílnu a posléze obchůdek v jiných větších prostorách. Když se uvolnil tento prostor, přemístili jsme se sem. Tady působím asi sedm let.“

Petra Nekolová vystudovala keramickou školu v Bechyni, takže když s manželem přemýšleli, co dál, rozhodli se pro vznik keramické dílny. „Teď mi stačí keramická dílna malá, i krámek je malý. Od keramiky poslední dobou trochu ustupuji, věnuji se hlavně malování,“ říká Petra Nekolová.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

Nucené uzavření krámku přežila díky příspěvku od státu. „Nebylo to jednoduché. Měla jsem čas na tvoření, i na jinou práci, ale hlavní zdroj obživy nebyl, najednou zmizel. Pomohla kompenzace od státu, za tu jsme byli určitě rádi. Jinak by se to nedalo zvládnout.“ Paní Petra tvoří v zadní části krámku. „Dělala jsem si nové návrhy malůvek třeba na porcelán, s mými již dospělými dvěma dcerami jsme vymýšleli náměty na nové magnety. Pracují s různým materiálem – dělám z textilu, ze dřeva, z keramiky… Zdobím plecháčky, trička děláme svoje… Chci jít hlavně cestou originality. Vadí mi, když jsou podobné krámky hodně stejné, zaplavené zbožím většinou z Číny,“ svěřila se kreativní prodavačka. „Raději si všechno navrhuji sama. A buď si to sama i vyrábím, nebo návrhy ve spolupráci s malými českými firmami nechávám zpracovat dál.“

V obchůdku nechybí krumlovský karamel od Vaška, koření od kuchaře Stupky, čokoláda z Českých Budějovic, šumavská mýdla i mýdlenky ze Sušice. Stejně tak ovečky z vlněné příze z Chlumečku nebo dřevěné šumavské holubičky z Horní Plané.

Teď u Nekolů hraje prim lesní tématika. Lesní kvítka a plodiny zdobí polštářky, keramiku, stejně tak lesní zvířátka, která se usmívají z magnetek nebo třeba perníků. „Asi je to tím, že jsme teď spoustu času strávili v lese,“ říká Petra Nekolová, která se těší na zákazníky.

Život ve Frymburku si pochvaluje. "Žije se nám tu doopravdy výborně," přitakala. "Líbí se nám spojení přírody, jezera, ale i infrastruktury, cyklostezek a obslužnosti obchodů a restaurací díky turistům, opravdu se tu žije moc dobře. Je to nádherné místo. Máme to třeba rádi na Martě, já to mám ráda u jezera. I v pošmourném počasí je pohled na jezero moc pěkný." Petra Nekolová se snaží rovněž sportovat. Jezdí na kole, věnuje se nordic walkingu, sem tam józe nebo Čchi-kungu (čínské józe). " A pro toto vše má ve Frymburku ideální podmínky.