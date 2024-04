Frymburští hasiči vyprostili auto z podzemních garáží. Použili k tomu vozíček

Že cvičení dělá mistra? A kdo je připraven, není zaskočen? To jsou základní pravidla pro výkon každého povolání, výjimkou nejsou ani profesionální hasiči. Ti z frymburské stanice vyrazili do Lipna nad Vltavou, do podzemních garážích komplexu Molo Lipno, aby tam natrénovali, jak co nejrychleji a nejefektivněji dostat auto z podzemních garáží. Nikdy totiž nevíte, co se může přihodit.

Frymburští hasiči nacvičovali vyproštění auta z podzemní garáže. | Foto: HZS JčK