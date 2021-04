Koncem minulého roku jednotka sboru (JSDH) zkusila požádat Nadaci ČEZ o finanční příspěvek na nákup tří zásahových oděvů. Hasiči měli prozatím k dispozici čtyři dvoudílné ochranné obleky, které sestávají z kalhot a kabátu. Pro rozšíření své výbavy zvolili ochranný oblek Firehorse FR3 v hodnotě 18 138 korun, který je určený pro zásahy při likvidaci požárů. Oblek je vyroben ze speciálních nehořlavých vláken, díky čemuž je rezistentní proti žáru, teplu i plameni.

„KDyž jsme obdrželi oznámení, že nám Nadace ČEZ uhradí všechny tři potřebné oděvy v celkové hodnotě 54 414 korun, měli jsme velkou radost,“ sdělil velitel sboru Karel Malák. Hasiči JSDH Frymburk žádali o finanční příspěvek vůbec poprvé, z výsledku jsou nadšeni.

Nakoupené oděvy využijí zejména při požárech, na jejichž zdolávání se jednotka podílí zhruba šest až sedmkát do roka. Do budoucna by JSDH Frymburk chtěla zažádat rovněž o finanční příspěvek na nákup ozónového generátoru, který by sloužil k dezinfekci prostor sousedící mateřské školy.

Lada Sojková