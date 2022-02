S provozem lékárny městysi Frymburk výrazně pomohla českokrumlovská okresní nemocnice. „Mohli jsme otevřít díky vstřícnosti Nemocnice Český Krumlov, která nás nehodila přes palubu,“ sdělil starosta Frymburka Oto Řezáč. Městys nemocnici předal zrekonstruované, zkolaudované vnitřní prostory, a nemocnice projednala zahájení provozu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Nemocnice zajistila provoz třikrát týdně,“ řekl starosta. „Dojíždí k nám do lékárny sám pan magistr Prokopius, vedoucí nemocničních lékáren. Provoz ve Frymburku rozbíhá s tím, že na nějakého lékárníka cílíme. Jsme za otevření lékárny strašně vděční. Nezdá se to, ale když lidé mají dojíždět pro léky dvacet kilometrů a dál, není to legrace. Přitom platíme stejné daně jako všichni lidi.“