Řidiči u obchodního domu Globus v Českých Budějovicích mohou dál parkovat bezplatně. Přibližně před rokem přitom kolem objektu probíhaly stavební práce na úpravě parkoviště a příprava na spuštění závor. Vedení společnosti totiž došla trpělivost s řidiči, kteří na parkovací ploše pro zákazníky nechávají auta i přes noc nebo ho využívají jako záchytné.

Řidiči parkující u českobudějovického Globusu se zavedení závor zatím nemusí obávat. | Video: Urbanová Jana

Příčinou obsazených parkovišť u nákupních center v jihočeské metropoli jsou neustále se rozšiřující modré zóny, vyhrazené jen pro místní. Lidé, kteří do města dojíždějí za prací proto hledají útočiště na parkovištích u velkých obchodních center a prodejen. "Potýkáme se s tím, že stále více řidičů naše parkoviště využívá pouze jako odstavnou plochu pro svá auta například při cestě do zaměstnání, kdy po zaparkování pouze přeběhnou na nedalekou zastávku MHD a pokračují dále do města. Tím přitom omezují počet volných míst pro naše zákazníky a snižují tak jejich komfort," vysvětlila loni v létě situaci tisková mluvčí společnosti Globus Aneta Turnovská a dodala, že z tohoto důvodu probíhá příprava na zavedení závorového systému za předpokladu, že by počet takto parkujících aut přesáhl únosnou mez, aby parkoviště mohlo plnit svou úlohu a sloužit zákazníkům hypermarketu. „Mohu potvrdit, že ke Globusu vyjíždíme na oznámení společnosti kvůli parkování přes noc. Občas nám zavolají, abychom situaci přijeli řešit a naši strážníci následně nechávají řidičům výzvy,“ řekla už dříve mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.

Přestože parkoviště je opravené a přípravy na možné spuštění závor hotové, kolem hypermarketu se zatím nic neděje. „Kompletní revitalizace parkoviště je dokončena, pouze zvažujeme drobné úpravy a případné doplnění dopravního značení v návaznosti na zkušenosti z provozu. Úprava parkoviště se primárně týkala obnovy funkce odvodnění a vsakování dešťových vod z plochy parkoviště včetně kompletní výměny asfaltových povrchů. Spolu s tím budou instalovány i nové přístřešky pro nákupní vozíky,“ upřesnila Martina Vladyková ze společnosti Globus s tím, že samotné spuštění závor společnost v současnosti neplánuje. „Rádi bychom systém bez závor udrželi co možná nejdéle,“ potěšila řidiče s tím, že zatím není možné předpovědět, jak dlouho zůstane parkoviště u hypermarketu volně přístupné. Zákazníci rozhodnutí vítají. „Jezdím sem do Globusu nakupovat poměrně často a když budou závory jen na noc, tak mi to nevadí, ale kdyby je spustili třeba o víkendech nebo v době kolem Vánoc, tak tady lidé budou stát v kolonách a nastane velký zmatek. Na druhou stranu chápu, že se to majitelům nelíbí, když jim tu stojí lidé bez placení a nenakupují,“ řekla Deníku jedna ze zákaznic Petra Roháčová. Pokud by k opatření parkovací plochy u obchodního domu závorami došlo, režim provozu parkoviště bude obdobný jako u jiných obchodních center, kdy je parkování zdarma v rámci určitého počtu hodin pro nákup a nad to bude parkování zpoplatněno. Závory budou korespondovat s otevírací dobou samotného hypermarketu a mimo tu bude parkoviště uzavřeno.