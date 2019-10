Ať se předvedou, že nejsou jen pouhými atrapami, ale živočichové z masa a kostí, rychle se ochočí a skamarádí s místními medvědy. Začnou jako oni lézt po stromech, panáčkovat a lenošit. A na oplátku by mohli své zdejší kamarády vyškolit, jak dělat mexickou vlnu a hrát mariáš. Pozor je nutno dávat, aby je nenaučili pít pivo a kořalku.

Věřím, že by o ně bylo také dobře postaráno, dostali by každý den zdarma najíst i napít a zimu by v pohodě prospali. To jejich kamarádství se může stát zajímavou podívanou pro kolemjdoucí turisty. Obohatí se tím dějiny zámku i města. A lze předpokládat, že bude v budoucnu také jedním z volebních témat. Možná televize natočí o tom personálně vylepšeném medvědáriu nový Večerníček. A není od věci začít vybírat u něj vstupné. Za kola, koloběžky a kočárky i poplatek za vjezd.

A ještě něco. Doneslo se mi, že do Krumlova se chystá taky Josef Švejk. Vyžvanila to na něj agentura Jedna paní povídala. Prý má v úmyslu tady otevřít obchod se psy. Čeká, až se uvolní nějaký vhodný krám ČKRF se psím zázemím, kde by ten psinec provozoval. Zjistil si, že v Krumlově žije 800 psů, mnozí jsou potulní, kteří by se dali odchytit a zobchodovat. Dosud tady žádný psinec není. Švejk je jediným, kdo si tohoto nedostatku povšiml a rozhodl se konat. V budoucnu tu možná bude psinců přibývat a svým počtem a sortimentem začnou konkurovat zlatnictvím. Místo zlatého náramku si turisté raději v Krumlově koupí psa.

Jan Vaněček

Českokrumlovský spisovatel