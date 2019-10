Ve smutečním oznámení Gottovi blízcí uvedli, že jejich milovaný manžel, otec a dědeček odešel smířen, v pokojném spánku, v kruhu své nejbližší rodiny. Zmiňuje také, že v pátek se s populárním zpěvákem může od 08:00 do 22:00 rozloučit veřejnost v Paláci Žofín a v sobotu se od 11:00 uskuteční pohřeb se státními poctami a zádušní mše ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.

"Děkujeme všem, kteří s námi uctí jeho památku. Jeho hlas bude znít v našich srdcích navždy," uvedla jménem rodiny jeho manželka Ivana, jejich dcery Charlotte Ella a Nelly Sofie, již dospělé Gottovy dcery z předchozích vztahů Dominika a Lucie s manželi a vnuci Vojtěch a Jan.

"Nezemřel jsem, neboť vím, že budu žít v srdcích těch, kteří mě milovali," končí Gottovo parte.

Páteční rozloučení na Slovanském ostrově začne v 08:00 a skončit by mělo ve 22:00, v případě velkého zájmu později. Už od noci bude pro veškerou dopravu uzavřeno Masarykovo nábřeží mezi Národním divadlem a Mánesem, na místě vznikne pěší zóna. Před žofínským palácem budou znít Gottovy písně stejně jako ve velkém sále, kde bude se státními poctami a vojenskou čestnou stráží vystavena rakev. Na stupínky pod ní i na stoly uprostřed místnosti budou lidé moci pokládat květiny. Mohou se také zapsat do kondolenční knihy.

V sobotu bude od 11:00 následovat zádušní mše ve svatovítské katedrále pro pozvané hosty. Zpěvákova rakev bude vystavena na katafalku opět se státními poctami a ceremoniálu se zúčastní Hradní stráž. Na obřad se kromě Gottových blízkých, kolegů a přátel chystají i členové české vlády, slovenský premiér Peter Pellegrini a další osobnosti veřejného života.

Policisté i záchranáři jsou připraveni na rozloučení s Gottem



Při pátečním veřejném rozloučení s Karlem Gottem na pražském Žofíně posílí pražská záchranná služba své posádky. Na bezpečnost budou dohlížet desítky policistů dopravní a pořádkové služby. Přístup ke smutečnímu místu bude umožněn výhradně od Janáčkova nábřeží. Pro řidiče bude od čtvrteční do páteční půlnoci uzavřeno Masarykovo nábřeží, tedy úsek od Jiráskova mostu k Národnímu divadlu. Po mostě Legií bude možné projíždět obousměrně, ale v zúžených pruzích, uvedla dnes pražská policie v tiskové zprávě na webu.



Cesta ke vstupu do paláce Žofín, kde bude možné se s oblíbeným zpěvákem rozloučit v pátek mezi 08:00 a 22:00, bude vymezena ploty. Lidé se do ohrazeného prostoru dostanou jedině na jeho konci, tedy na Janáčkově nábřeží v úrovni tramvajové zastávky Újezd. Nejlépe se k místu dostanou metrem, když využijí linku B, vystoupí ve stanici Anděl a přestoupí na tramvaj číslo 9, 15 nebo 20, která je doveze do zastávky Újezd.



Pražská záchranná služba v pátek v souvislosti s rozloučením na Žofíně posílí provoz o tři záchranářské posádky. Na místě dále bude krizový manažer a vedoucí provozu výjezdových skupin, přímo v budově pak dva záchranáři, řekla dnes ČTK mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. "Dále jsme oslovili i soukromé poskytovatele, kteří tam jsou připraveni pomoci," doplnila. Na zdravotní stav Gottových fanoušků bude dohlížet také 25 dobrovolníků Českého červeného kříže.



Pražští hasiči se podle jejich mluvčího Martina Kavky na rozloučení speciálně nepřipravují. "Předpokládáme, že to bude poklidná akce, nehrozí zde vznik požáru. V případě potřeby jsme z naší centrální stanice na Žofíně za tři minuty," řekl dnes ČTK.



Odcházet ze žofínského Paláce, potažmo Slovanského ostrova, budou lidé druhou stranou, tedy směrem ke Galerii Mánes. Projdou přes ostrov a vycházet budou přes průchod v budově Mánesu, kolem tamní restaurace. Dostanou se tak na Masarykovo nábřeží, odkud budou moci odjet metrem z nedaleké stanice Karlovo náměstí.



Také v sobotu, kdy se v 11:00 uskuteční soukromé rozloučení s Karlem Gottem v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, čekají na řidiče dopravní omezení. Uzavřeno bude Hradčanské náměstí. Částečně bude omezen vstup veřejnosti na třetí nádvoří Pražského hradu, kde bude možné zádušní mši sledovat na velkoplošných obrazovkách. "Každý návštěvník Hradu a smutečního rozloučení musí u vstupu počítat se standardními bezpečnostními prohlídkami. Po ukončení smutečního rozloučení a plánované mše bude opět umožněn občanům vstup do celých prostor Pražského hradu," uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.