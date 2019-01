Mříč - Kdepak skončily bronzové sochy Klementa Gottwalda a Vladimíra Iljiče Lenina, které se za vlády komunistů pyšně vypínaly na prostranstvích rušných čtvrtí v Českých Budějovicích?

Stavení s Leninem poskytuje výletníkům i občerstvení. Jedním z nich byl i Jan Cipín z Větřní. | Foto: Archiv Jana Cipína

Klement Gottwald tehdy kraloval sídlišti Vítězného února, dnešní ulici Jana Opletala na sídlišti Šumava, Lenin zase zamračeně shlížel na lidičky chodící kolem něho na Senovážném náměstí, tenkrát náměstí 1. máje.

Pád z výšin je ale strmý. Po revoluci se oba dva sešli – za mřížemi. Přesněji řečeno za bytelným mřížovaným plotem obehnaným ještě navíc třemi řadami ostnatého drátu, tak jak to měli tito pánové rádi. Byl to plot kolem areálu společnosti Agrio Křemže v nedaleké Mříči na Českokrumlovsku.

Proč jsou u nás?

Přestože tam byli Gottwald s Leninem po několik let zavřeni za mřížemi, řadu lidí jejich přítomnost iritovala. Například v dubnu roku 2004 se na křemežském zasedání jeden občan už poněkolikáté ptal, proč obec s těmito sochami, jež tam byly podle jeho mínění nevhodně umístěné, něco nedělá.

„Sochy jsou soukromém vlastnictví a stojí na soukromém pozemku,“ odpověděl, rovněž už poněkolikáté, starosta Kremže Josef Troup a připomněl, že firma Agrio k těmto soudruhům přišla poté, co areál i s nimi koupila od předchozího vlastníka. Deníku tehdy majitelé firmy Agrio sdělili, že hodlají sochy prodat a čekají na lukrativní nabídku.

Zájemci se ale nehrnuli, a tak se u nich lidé zatím fotografovali. „Bronzové sochy Lenina a Gottwalda jsme koupili v roce 1997 jako akciová společnost firma JS GROUP, tehdy Zemědělský výkup, a. s., od Kulturní nadace města České Budějovice,“ zavzpomínal Jan Štěpán z Frymburka.

„Obě sochy byly převezeny do našeho areálu v Mříči u Křemže, kde vzbudilly značný zájem veřejnosti. Na místě jsme jim z důvodu stability vyhotovili i podstavce.“ Areál v Mříči u Křemže poté v roce 2001 prodali Agriu a součástí dohody o prodeji byla i socha Gottwalda.

„Sochu Lenina jsme prodali v roce 2005 panu Josefu Bílému, který říkal, že ji chce do svého muzea totality či obludária, “ dodal. Sochy z areálu v Mříči se mnohokrát objevily v novinách a socha Gottwalda dokonce i v knize Všichni čeští prezidenti. Kde socha Gottwalda nakonec skončila, se Deníku nepodařilo vypátrat. Podle jedné z úvah prý ve zlínském muzeu, ale jeho pracovníci to na 99 procent vylučují.

Své si ale sochy užily i v dobách, kdy dominovaly budějovickým náměstím. Socha Lenina podle návrhu akademického sochaře Kodýma, laureáta státní ceny Klementa Gottwalda, byla za muzeem slavnostně odhalena 11. prosince 1972. V té době měla již dvojníka na nádvoří závodu Škoda na Okružní.

Slávě na dnešním Senovážném náměstí bylo přítomno údajně 20 000 lidí. Politické orgány konečně měly k dispozici manifestační plochu moskevského typu, o kterou usilovaly od roku 1948. Prostor byl zprvu vydlážděn leštěnými bloky. Když padal sníh, klouzalo to tak, že technické služby musely prostor kolem Lenina uzavřít.

Asi rok po vztyčení Lenina mu někdo zavěsil během noci na záda ruksak. Ráno se vyloupnul s baťohem na zádech. Sice se z místa nehnul, ale znamenalo to jistě, aby už šel (ne-li táhnul). Hysterické politické orgány a policie konaly, co mohly, ale není známo, že by se něco vyšetřilo.

Současně se objevil na základní škole na traktu směřujícím do tehdejšího náměstí 1. máje svítící nápis „Lenin žil, žije a bude žít“. Sice svědkové jednoznačně uváděli, že viděli v Moskvě jeho mumii, ale bylo to marné.

Cenzor Fojtík

Socha Gottwalda ve Čtyřech Dvorech byla odhalena s velkou slávou dne 24. 5. 1979. Projev při tom měl i nechvalně známý nejvyšší cenzor soudruh Fojtík z ÚV KSČ. Autorem sochy byl sochař František Mrázek.

Podobně jako Leninovi byl nasazen i Gottwaldovi na záda ruksak. Mělo se za to, že to udělali studenti, ale i přes usilovné vyšetřování se nic nezjistilo.

Velkou událostí bylo pro Českobudějovické i odstranění obou soch. Gottwald zmizel 29. 12. 1989. Lenin se držel do 30. 3. 1990.

„Bylo u toho tenkrát dost lidí. Přijel jeřáb, na sochu navlékli lana a pak ji odvezli. Všichni byli rádi, že zmizel,“ vzpomíná tehdejší vysokoškolák a dnešní redaktor Deníku Edwin Otta.

„Vozili jsme tenkrát s kamarádem z Prahy Respekt. Jeden výtisk jsme soše položili přes ruku a pak ho z legrace prodávali jako jediný Respekt, který četl Vladimír Iljič Lenin,“ přidává perličku.

Sádrový Voloďa bydlí uprostřed hvozdů na Svatém Tomáši

Osada Svatý Tomáš v lesích nad lipenským jezerem na Českokrumlovsku má kromě svatotomášského kostela a Vítkova hrádku ještě jednu raritu. V úžas turisty uvádí výjev u jedné z rekreačních chalup.

Na zápraží této chaloupky u cesty v lese obklopené zahradou budovatelsky hledí vpřed Vladimír Iljič Lenin. Od hlavy do pasu v životní velikosti, tělo od pasu dolů mu nahrazuje pařez. Na hlavě má naraženou vybledlou červenou šaškovskou čepici dříve i s rolničkami, na krku mu visí dřevěný samopal – dá se říci samorost. Tak skončila sádrová busta Vladimíra Iljiče Lenina z domu Revolučního odborového hnutí (ROH) v Českých Budějovicích.

Ovšem tento Lenin si nemá nač naříkat. Na Svatém Tomáši si užívá takových sympatií, zájmu a popularity veřejnosti, jakých by se v žádné z komunistických budov nedočkal. Zejména zahraniční výletníci jsou z něho dočista paf. Díky tomu se Lenin ze Svatého Tomáše na fotografiích dostal už i do Ameriky nebo na Nový Zéland.

Verze, jak přesně se busta na Svatý Tomáš dostala, jsou trochu nejasné. „Tenhle Lenin nějakou dobu stával v hospodě U starého vdovce za kostelem v Přední Výtoni,“ vyprávěl kastelán Vítkova hrádku Miroslav Zvonař.

„V hospodě starý pan Michal shromažďoval věci z různých půd. A Lenina dal posléze panu Hauserovi na jeho chalupu. Tam Lenin baví naše i cizí turisty, nejvíc vyvalení jsou z něho Němci a Rakušané. Hlavně tenkrát, když po revoluci kostel ve Svatém Tomáši opravovali vysídlenci. A najednou tam spatřili Lenina – lekali se, jestli se režim opravdu změnil nebo ne,“ smál se.

Majitel chalupy Zdeněk Hauser příjezd Lenina do svatomášských lesů vypráví jinak. „Je z bývalého ROH v Českých Budějovicích, odkud ho syn získal. Bustu vyšmejdili někde ve sklepě ROH. Vezli ho odtud sem na káře,“ vzpomínal. To prý vzbudilo pozornost policistů, kterým posádka auta po zastavení sdělila, že Lenina vyhráli v tombole.

Miroslav Zvonař dodává, že než busta doputovala nahoru do Svatého Tomáše, měla zastávku v té hospodě v Přední Výtoni. Ať už je to jakkoliv, v každém případě se sádrovému Leninovi před řadou let stal domovem zřejmě natrvalo dům ve Svatém Tomáši.

Momentálně Lenin odpočívá ve stodole oblečený ve vaťáku a ušance. „Je sádrový, tak ho na zimu musím schovávat. Ale jak vysvitne jarní sluníčko, půjde zase ven. Už by ale potřeboval opravit,“ řekl Zdeněk Hauser.