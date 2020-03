Město sbírá od června 2019 data o pohybu lidí v historickém centru města, díky čemuž je jasně vidět, jak rychle v souvislosti se šířením koronaviru světem tam ubývalo turistů. V úterý a ve středu 17. a 18. března městem neprošlo ani tisíc lidí denně.

Přitom o Slavnostech pětilisté růže na konci června jich bylo až 40 tisíc za den, v červenci a srpnu se počty běžně pohybovaly nad dvaceti tisíci lidí každý den.

"Průchod pod Plášťovým mostem, který je nejvýznamnější z hlediska průchodů návštěvníků města, jsme připojili až počátkem listopadu," upozorňuje Jan Lippl, vedoucí českokrumlovského Odboru informatiky. "V grafech jsou patrné i drobné výpadky, například 19. - 24. února, především u lokalit pod Plášťovým mostem a Latrán, které jsou způsobeny dočasným ne úplně vyhovujícím řešením datového přenosu. U pilotního projektu byl důraz na jeho nízkonákladovost."

Městem prošly přes dva miliony návštěvníků

Rozlišit v těch davech turisty od obyvatel Krumlova ale nejde. "Stejně tak nelze rozlišit průchody stejných osob různými detekčními profily. Neidentifikujeme konkrétní osoby, naše technologie to neumí, nemůžeme to dělat s ohledem na ochranu osobních údajů a ani nechceme," vysvětluje Jan Lippl. "Asi by se dalo při nějakém detailnějším matematickém pohledu a při uvážení souvislostí odvodit, kolik cca procent je na daném profilu turistů a kolik místních obyvatel, ale takto podrobně se tomu zatím nikdo nevěnoval. Z dat však lze podle mého názoru vcelku kvalifikovaně odhadovat, i vzhledem k datům od správy zámku z jejich měření průchodů mezi 2. a 3. nádvořím, že minimálně dva miliony návštěvníků v roce 2019 v Českém Krumlově byly."

Vedoucí odboru informatiky doplnil, že záběry z kamer vyhodnocuje analytický software, který na základě analýzy obrázku, tj. poté, co rozebere scénu na jednotlivé pixely, a s využitím sofistikovaných algoritmů dokáže rozlišit různé objekty, jako je např. člověk, vozidlo (malé vs. velké) a další objekty, směr jejich pohybu atd. "Zároveň umí třeba i detekovat SPZ projíždějících vozidel. Software má v sobě zároveň i funkce strojového učení s využitím neuronových sítí, tudíž se obecně řečeno dokáže naučit detekovat různé části obrazu," říká. "Určitě však musím zmínit, že software rozliší, že se jedná osobu, ale to je vše. Nejde - a vzhledem ke kvalitě záběru by to asi ani nebylo možné - do detailu hlavy či obličeje."

Projekt podle šéfa odboru zároveň splňuje základní principy kybernetické bezpečnosti a plně respektuje všechny legislativní povinnosti, především ve vztahu k ochraně osobních údajů. "Kamerové body jsou součástí tzv. Městského kamerového dohledového systému, který využívá městská policie, se zabezpečeným datovým přenosem. Analýza záběrů je realizována prostřednictvím nástroje provozovaným na hardware městského úřadu, do datové platformy jsou zasílány pouze „vytěžená“ metadata (počty průjezdů a průchodů, druhy vozidel, apod.) nikoliv samotné kamerové záběry. Osoby tedy rozhodně nejsou identifikovány."