I odchyt hadů je součástí práce hasičů. V Křemži se postarali o užovku, která se připlazila do domu.

Představa hada, který se nenápadně připlazí do domu a tam na něj narazí majitelé, pasuje spíše na Austrálii nebo třeba jihovýchodní Asii, nicméně podobný případ se objevil i v jižních Čechách, resp. v Křemži na Českokrumlovsku. Nešlo sice o plaza jedovatého, ale i dospělá užovka obojková dokáže leckoho pěkně vyděsit.

U odchytu byl i malý obyvatel domu Kubík Kala. „Jestli z něj jednou bude hasič, to zatím nevíme. Trochu hrdinství ale musel už nyní potrénovat. Zvládnul se nebát velkého hada, než přijeli profi hasiči z Křemže,“ pochválila ho za HZS JčK mluvčí Vendula Matějů. „Užovku, která si to mířila hlavním vchodem přímo do domu, odchytli a ve sklenici převezli mimo obec.“

Jihočeským hasičům letos výrazně vzrostl také počet zásahů souvisejících s nebezpečným hmyzem, už jich za sebou mají vyšší stovky.

„Letos jsme od 1. června do soboty 27. července zasahovali v Jihočeském kraji u 599 těchto událostí. Vloni jich bylo na 140. Denně tedy vyjíždíme k nebezpečnému hmyzu přibližně jedenáctkrát. Vloni to bylo v průměru 2,5 výjezdu za den,“ přiblížila podrobnosti Vendula Matějů.

Hnízda nebezpečného hmyzu hasiči odstraňují buď večer, nebo naopak brzy ráno, kdy ještě hmyz není takzvaně „rozlítaný“. „Zásahy provádíme především na veřejných prostranstvích a budovách, jakou jsou například dětské domovy, domovy důchodců, nemocnice, školy a školky, dětská hřiště, okolí veřejných budov, dětské tábory a podobně,“ upřesnila mluvčí.