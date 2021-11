Seriál je hvězdně obsazený, hrají v něm například Kryštof Hádek, Bohumil Klepl, Eva Holubová nebo Jiří Lábus. „Vypráví příběh dvou dekád v normalizační Československé televizi a jeho vypravěčem je televizní řidič Standa Pekárek, který má jediné přání. Chce získat volhu, aby mohl jezdit pro Redakci humoru a lidové zábavy a mohl vozit třeba i Karla Gotta. Je ochotný pro to udělat cokoliv, třeba se dát do služeb STB a donášet na své kolegy,“ popsal stručně děj příběhu režisér Jan Pachl. Jedna ze scén se odehrává právě i v Jitexu, kam televizní štáb vyráží natočit reportáž. Sobotního natáčení seriálu se jako komparz účastnily přímo zaměstnankyně písecké textilky.

Pro celou minisérii filmaři potřebovali více než sto dobových aut, která si vypůjčili od soukromých sběratelů z celé republiky. Titulní volha, přezdívaná Carevna, je jedna z nejstarších, vyrobena byla v šedesátých letech. Náročnost seriálu ale nespočívá jen v autech.

"Je to dobovka, takže musíme zařizovat zvlášť každé prostředí. Máme spoustu komparzu i herců, proto je to náročné i na kostýmy, líčení a rekvizitní výpravu jako takovou, stavební úpravy, vše zařizujeme dobovými plakáty, nábytkem a vším ostatním tak, abychom se dostali do doby děje kolem 70. a 80. let," popsala produkční Ivana Jaroschy.

Na seriál Volha se diváci na obrazovkách České televize mohou těšit začátkem roku 2023.