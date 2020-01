„Každoročně v rámci tohoto projektu zveme rodiny s handicapovanými dětmi a chceme jim ukázat, že je možné společně sportovat a také užívat si zážitků, které Lipno nabízí. Kromě lyžování totiž půjdeme na Stezku korunami stromů, lidé si vyzkouší bobovou dráhu a navštíví lipenský Aquaworld,“ přiblížila garantka projektu Zuzana Kolářová.

Za projekt Lipno bez bariér, pod který Den s handicapem spadá, Lipno v roce 2013 dostalo i prestižní evropské ocenění v 7. ročníku EDEN (European Destination of ExcelleNce).

Lyžování na vysněžených sjezdovkách

Až 60 centimetrů sněhu leží aktuálně na sjezdovkách Skiareálu Lipno. V provozu jsou lanovky Lipno Express, Promenádní, Střecha a pojízdné koberce v dětském lyžařském výukovém hřišti Foxparku.

„Lyžuje se na sjezdovkách Jezerní, Spojovací, Dámské, lišáka Foxe a ve Fox parku, kam je vstup zdarma,“ uvedl obchodní a marketingový ředitel Skiareálu Lipno Jiří Falout s tím, že šumavské středisko je otevřeno denně od 8.30 do 16.00 hodin. Večerní lyžování se koná také denně, a to od 18 do 21 hodin na sjezdovkách Spojovací a Jezerní.