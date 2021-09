Na stanici Náchod ve sídlem ve Velkém Poříčí se poslední srpnový den konal další závod hasičů v disciplínách TFA. Velké Poříčí tentokrát hostilo Přebor HZS ČR - Fire Combat. HZS Jihočeského kraje reprezentovalo pět závodníků: Michal Brousil (ÚO Písek) a Miroslav Čuta, Jakub Čuta, Ondřej Janota a Petr Dvořák (ÚO Jindřichův Hradec).

Oproti klasickému závodu, kdy závodníci absolvují čtyři úseky, je Fire Combat závod "vcelku". Každý se závodníků musel nejprve vynést hadice sbalené v harmonice na schodišťovou podestu do 3. nadzemního podlaží lezeckého polygonu, následovalo vytažení hadic na laně. Před východem z polygonu čekal Kaiser box, kde museli závodníci přemístit závaží pomocí palice. Dále se každý účastník vydal na slalomovou dráhu, na jejím konci vzal zavodněný „C“ proud, který musel roztáhnout a sestříknout terč. Ve finále fyzicky náročné dráhy čekala osmdesátikilogramová figurína, kterou bylo nutné úchopem obouruč zezadu a couváním přesunout do cíle. To vše v třívrstvém zásahovém oděvu, přilbě, zásahové obuvi a s dýchacím přístrojem na zádech. Trať byla postavena pro jednoho soutěžícího, maximální časový limit na její absolvování byl 6 minut.

Michal Brousil potvrdil svoji dlouholetou excelentní extratřídu a zvítězil nejen ve své věkové kategorii, ale i v celkovém hodnocení bez rozdílu věku. Čas, ve kterém zvládnul náročnou trať, byl 1:40,68. Ani další jihočeští reprezentanti se v nadupané konkurenci neztratili. Miroslav Čuta skončil s časem 2:21,70 na 15. místě, Ondřej Janota byl 18. (2:16,58), Jakub Čuta skončil na 24. (2:26,31) a Petr Dvořák byl 26. (2:30,75).

Vendula Matějů, HZS Jihočeského kraje