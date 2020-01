Hasičárna v Brloze se změníla v hernu stolních her

Z pohádky do pohádky, Logik nebo třeba Černý Petr. To je známější hrstka společenských her, které si mohli velcí a malí zájemci přijít zahrát v sobotu 11. ledna na hasičárnu do Brloha.

Klubovna hasičárny v Brloze se na chvíli proměnila v hernu. | Foto: Markéta Tanzerová

Hraní společenských her pro širokou veřejnost se zde konalo již druhým rokem. Oproti loňsku byla účast o něco nižší a dorazili především mladší zájemci. "My, jako pořadatelky, Ivana Klementová, Marie Pechová a Markéta Tanzerová, jakožto maminky malých dětí, jsme na tuhle variantu byly celkem připravené, a tak přišly naše soukromé zásobičky her celkem vhod," říká Markéta Tanzerová. Veledálka Terezy Babické: 595 Přečíst článek › "Ti, kdo dorazili, si mohli vybrat z řady her, z nichž některé i sami přinesli. Chceme poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Brloh za propůjčení prostor. Bylo to příjemně strávené odpoledne a účastníci třeba i získali nějaký ten tip na to, co si přát k narozeninám nebo od Ježíška." Markéta Tanzerová

Autor: Redakce