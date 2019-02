Hasičská zbrojnice v Hubenově, která měla původně podobu jedné garáže, se rozrůstá. V roce 2010 k ní přibyl přístavek, v němž si hasiči zřídili klubovnu s malou kuchyňkou, a nyní v sobotu slavnostně otevřeli druhou prostornou garáž za 1,5 milionu korun, která k první garáži přiléhá z druhé strany.

„Loni se nám podařilo sehnat automobil, ne nový, ale funkční,“ konstatoval starosta Kaplice Pavel Talíř. „Jenomže garáž měla nízká vrata, toto auto na rozdíl od veteránského trambusu dovnitř neprojelo. Stáli jsme tedy před otázkou, co dál.“ Získat na rekonstrukci hasičárny peníze se snažili Kapličtí několik let. Trvalo to prakticky čtyři roky, než získali dotaci.

Rozšíření hubenovské hasičárny stálo zhruba 1,5 milionu korun. Město přispělo 300 000 korunami, zbytek tvoří dotace z Jihočeského kraje.

„Jsem rád, že se to podařilo, protože místní hasiči jsou velmi činní. Jezdí i k nehodám, požárům. Děkuji za vaši práci,“ ocenil úsilí hubenovských hasičů starosta Pavel Talíř.

Nové části hasičárny poté požehnal kaplický farář Pavel Šimák. Následovala v ní valná hromada hasičů a večerní zábava. „U klubovny máme WC a kuchyňku, ale co ještě citelně postrádáme, jsou sprchy, aby se měli členové zásahové jednotky po výjezdu kde umýt,“ poukázal starosta sboru Václav Lukš na to, o co budou hubenovští hasiči ještě usilovat.