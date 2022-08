První spočívá v roztažení a poté smotání proudnic, ve druhé musí soutěžící učinit 40 ran palicí do tzv. hammerboxu, dále se zátěží absolvuje vytyčený úsek a překoná vysokou bariéru, přičemž za bariérou musí soutěžící uchopit figurínu, kterou musí odvléci kolem vytyčeného kužele a zpět. Poslední disciplína simuluje běh do určitého podlaží. Soutěžícím hasičům ve Frymburku tuto disciplínu simuloval výběh do kopce k hasičské věži. Celkem se TFA soutěže zúčastnilo 33 soutěžících, přičemž v kategorii do 35 let jich bylo 18, v kategorii nad 35 let pouhých 7 a z řad soutěžících žen 8. Novinkou tohoto ročníku bylo zařazení dětské závodní tratě, jejímž cílem bylo začlenění i těch nejmenších. Ze strany organizátorů se jedná o výbornou inovaci, protože počet přihlížejících dětí každoročně přibývá. Stejně jako loni, tak i letos se hasiči museli vypořádat s vysokými teplotami, které jim ztěžovaly sportovní výkony. Všichni si proto pochvalovali blízkost Lipenského jezera.