Hasiči ve Velešíně, kteří, mimo jiné, mezi prvními vyjíždějí k nehodám na mezinárodní silnici E55, kterých jsou desítky ročně, zásadně vylepšili svůj vozový park. Dostali zbrusu nové auto, cisternovou automobilovou stříkačku CAS20 na podvozku SCANIA P440 4x4, která nahradila svou čtyřicet let starou předchůdkyni.

Velešínští hasiči mají nové auto, cisternovou automobilovou stříkačku CAS20 SCANIA. | Foto: JSDHO Velešín/Petr Skřivánek

V sobotu 9. března 2024 jim ji požehnal farář a slavnostně jim byla předána k užívání. „Za posledních pět let hasiči průměrně zasahovali u stovky událostí ročně a většinu těchto výjezdů absolvují s prvovýjezdovou cisternou,“ přiblížil Petr Skřivánek, zástupce velitele JSDHO Velešín a náměstek starosty SDH Velešín. „Do února letošního roku to byla cisterna CAS16 Magirus Deutz, vyrobená v roce 1982. A právě tento více jak čtyřicetiletý vůz byl nahrazen novým automobilem CAS20 na podvozku SCANIA P440 4x4.“

Prvovýjezdová cisterna bude využita u všech typů událostí, od požárů, přes technické a ostatní pomoci, jako jsou likvidace popadaných stromů, transport pacientů, otevírání uzavřených prostor, likvidaci úniku nebezpečných látek až po zásahy u dopravních nehod.

Slavnostní předání a žehnání vozu se konalo v sobotu 9. března před historickou hasičskou zbrojnicí na náměstí ve Velešíně. „Klíče od cisterny symbolicky předal starosta města Velešín Petr Vágner do rukou veliteli JSDHO Velešín, Petrovi Zifčákovi,“ popsal Petr Skřivánek. „Žehnání se ujal místní farář Rafael Kaca.“

Sobotní sláva před starou hasičskou zbrojnicí na náměstí byla příležitostí k setkání všech generací sboru. K té zkušené patří Milan Vlažný starší. „Jsem člen od 15 let, je mi 68,“ usmívá se hasič, který začínal jako člen SDH v Rojšíně. Hasičem byl i profesí, nejprve v českobudějovickém Motoru, potom v Jihostroji Velešín a přešel následně i k SDH Velešín.

Když ve Velešíně přijímají nové vozidlo, v posledních desítkách let své starší předávají někam, kde ještě může sloužit. Vlastně i potřeby vozového parku ovlivnily i vznik nové zbrojnice ze starého nevyužívaného výměníku na sídlišti. Poslední auto, které se vešlo do staré zbrojnice, byla Avie. Když přišla větší vozidla, bylo pro ně potřeba najít střechu „nad cisternou“. Podle starosty SDH Velešín Jana Žlunka byla v SDH vůbec prvním autem se stříkačkou Praga z roku 1938, která je dnes na útvaru v Českém Krumlově jako historický unikát. V roce 1957 dostali Velešínští proslulou „kačenu“, Tatru 805. „Sloužila do roku 1982, teď je v Rožmitále na Šumavě,“ popsal „putování“ dalšího vozidla Jan Žlunka.

Předností nové cisterny, oproti té předchozí, je moderní pojetí nástavby a kabiny. Prodloužená kabina CP31L pro šest hasičů zajistí posádce komfort, ale i bezpečnost při jízdě. „Součástí zadních sedadel jsou držáky na dýchací techniku. Hasiči se tak v případě požáru mohou jimi vystrojit již během jízdy,“ pochvaluje si Petr Skřivánek.

Podle Petra Zifčáka, velitele zásahové jednotky SDH Velešín, je nové vozidlo náhradou za Magirus Deutz, který hasiči mají několik desítek let z bývalé Igly, dnešního Groz-Beckert v Českých Budějovicích. Rozdíl je třeba v tom, že v novém autě jsou místa pro šest lidí, do Magiruse se mohlo vecpat hasičů více, protože tam jsou na sezení „mužstva“ jen dřevěné lavice. „Koncipované je to ale na devět mužů,“ říká strojník a budoucí řidič nové Scanie Milan Vlažný. Ve všech jiných ohledech je nové auto lepší. Počínaje nádrží místo 1,3 kubíku vody budou k dispozici kubíky čtyři. A ještě zvyšuje účinnost vysokotlaké čerpadlo. Takže podle Milana Vlažného staršího, člena sboru, se při hašení bytu nevytopí celý dům. Vody, která stříká pod vyšším tlakem se při hašení spotřebuje méně. Ale hasiči oceňují, že Magirus už třeba měl vyprošťovací zařízení.

Zásahová jednotka z Velešína je v hierarchii požární ochrany zařazena s označením JPO2. „Říkáme, že už jsme poloprofesionálové,“ upozorňuje Petr Zifčák. Je to v podstatě nejvyšší úroveň pro dobrovolné hasiče. Ve Velešíně mají působnost i mimo obec, naposledy, už s novým autem, zasahovali nedávno při nehodě na Krasejovce a výjezd mají do pěti minut, ostatní zásahovky dobrovolných hasičů do deseti minut. Velešínští jsou zařazeni i do programu First Responder a jsou schopni vyjet i s mobilním defibrilátorem.

Rychlosti zásahu také napomůže vysokotlaký proud s šedesáti metrovou hadicí v navijáku. SCANIA disponuje nádrží na 4000 litrů vody a 240 litrů pěnidla. O pohon vozidla se stará třináctilitrový řadový šestiválec DC13 153 o výkonu 324 kW / 440 koní a automatizovaná převodovka Opticruise s retardérem. Výkon motoru může být rozváděn na všechny čtyři kola, kdy přední náprava je připojitelná. Z nástavby je možné pneumaticky vysunout osvětlovací stožár, který je napájen elektrickou soustavou vozidla. V cisterně je zabudováno hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas. Technické prostředky a požární příslušenství je v nástavbě cisterny uloženo na míru a dle požadavků velešínských hasičů.

Velešínská zásahová jednotka funguje od roku 2019 v režimu JPOII, tedy stálé pohotovosti družstva v počtu minimálně čtyř lidí. Jednotka je také předurčena na zásahy u dopravních nehod, kterých v okolí Velešína na mezinárodní silnici I/3 je desítky ročně.

Cisternovou automobilovou stříkačku dodala společnost WISS CZECH. Město Velešín jí pořídilo za více jak 7,5 mil. Kč a na financování se podílela Česká kancelář pojistitelů z Fondu zábrany škod (přes MV – GŘ HZS ČR) částkou 2,5 mil. Kč a dotací ve výši 1,5 mil. Kč by se měl podílet Jihočeský kraj.