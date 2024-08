„Návštěvníci mohli shlédnout devět soutěžních pokusů, kde hlavním cílem je rychle a šetrně vyprostit zraněnou osobu z inscenované dopravní nehody,“ přiblížil Petr Skřivánek, náměstek starosty SDH Velešín. „Nejlépe si v tropických podmínkách vedlo družstvo JSDHO Rudná, jenž získalo od rozhodčích v součtu 318 trestných bodů.“

Vyprošťovací soutěžní družstvo z Rudné jsou úřadujícími mistři České republiky a sami na sebe prozradili věkový průměr – 46 let. „To je vcelku jedinečná záležitost a je jasné, že toto čtyřčlenné družstvo sází na zkušenosti svých členů,“ pochválil vítěze náměstek.

Druhou příčku si z Velešína odvezlo družstvo z Litomyšle (414 trestných bodů) a o pouhý bod za nimi skončil Zbiroh (415 trestných bodů). Individuální cenu za nejlepší taktiku provedení zásahu získal velitel z JSDHO Rudná, nejlepší předlékařskou pomoc poskytla zdravotnice z JSDHO Ostrov.

A jak taková soutěž ve vyprošťování vypadá? „Před každým pokusem technická četa a skupina rozhodčích stavěla specifický scénář dopravní nehody. Tyto scénáře jsou předem připravené a vychází z reálných nehod,“ vysvětlil Petr Skřivánek. „Součástí pokusu nejsou pouze vozidla samotná, ale také např. pevné překážky.“

Během přípravy scénáře je soutěžní družstvo zavřené v tzv. izolaci. Pak s vozidlem přijede před soutěžní box, jako kdyby zasahovali u běžné dopravní nehody. Družstvo složené z velitele, zdravotníka a dvou hasičů musí nejprve zajistit místo dopravní nehody a stabilizovat vozidla. Tím chrání také sebe při práci. Skupina rozhodčích komplexně v několika kategoriích hodnotí každý pokus a uděluje trestné body za nesprávné počínání. Po vyproštění osoby a předání pacienta zdravotníkům družstvo provede závěrečný průzkum a ukončí pokus. Poté celý zásah rozhodčí s družstvem rozeberou na debriefingu a dají jim zpětnou vazbu pro lepší pochopení hodnocení a poučení.

Během pokusu se také měří čas. Zde ale není nutné mít pokus co nejrychleji na úkor postupu či šetrnosti k pacientovi.

„Soutěž ve Velešíně vznikla na počest instruktora, rozhodčího těchto soutěží, našeho velkého kamaráda hasiče kpt. Michaela Gabrišky, který nás bohužel brzy opustil. Přesah této soutěže byl zřejmý. Rodina, kolegové hasiči, rozhodčí i kamarádi na Gábu velmi rádi zavzpomínali. Jako by byl na té soutěži s námi, věříme že by se mu to moc líbilo,“ svěřil se Petr Skřivánek.

Pro návštěvníky byl také připraven doprovodný program. K vidění byly složky IZS, vyprošťovací speciál i skákací hrady. Nad soutěže převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba. Soutěž svou přítomností poctili také Martin Sviták, ředitel HZS Jihočeského kraje, Pavel Rožboud, ředitel ředitel ÚO Český Krumlov HZS JčK, starosta Velešína Petr Vágnere nebo poslance PČR Jan Bartošek.