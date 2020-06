Na Českokrumlovsku moc zásahů potřeba nebylo, přesto hasiči museli vyjet na pomoc do pěti míst, nejčastěji mezi půl osmou a 21. hodinou. Likvidovali spadané stromy v Přísečné, Chabičovicích a Velešíně, ale také čerpali vodu v Přídolí a Malšíně.

V Přídolí se kvůli silnému dešti ucpala kanalizace a v jednom domě voda vyplavila sklep. „Déšť byl o víkendu chvílemi opravdu extrémní,“ říká starosta Přídolí Vítězslav Jílek. „Lidé říkali, že v polních cestách teklo plno vody. Hasiči naší zásahovky čistili kanalizaci a sklep. Naštěstí tam přijeli včas, takže do sklepa nateklo jen několik centimetrů vody. Ještě nevím, jaké máme celkové škody. Teprve nyní objíždím katastr a zjišťuji to.“

To v Malšíně měli obyvatelé domu naproti obchodu vody ve sklepě podstatně více. Voda tam natekla ze silnice do výšky zhruba půl metru. Na pomoc přijeli rožmberští hasiči. „Zřejmě bude třeba udělat v těch místech na návsi nějaký rygol, který by přívalovou vodu odvedl jinam,“ zauvažovala hospodářka tamního obecního úřadu Radka Voncová. „Také máme od vody hodně vymleté cesty.“