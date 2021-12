V sobotu se za tím účelem setkali na parkovišti v Dolním Dvořišti. Po druhé za sebou se tak předání odehrálo netradičním způsobem bez kulturního programu a mimo kostel. Hornorakouští hasiči světlo z Beltéma poskytli svým českokrumlovským kolegům na parkovišti v Dolním Dvořišti, kde si ho převzali i dobrovolní hasiči ze sedmadvaceti hasičských sborů z okresu. "Pak Plamínek míru a přátelství hasiči rozvezli do měst a obcí, převážně na Českokrumlovsku," řekl velešínský hasič Petr Skřivánek. Tato tradice sahá až do roku 1989.

Pro hasiče je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství.

Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista doeazilo do České republiky již po třiatřicáté. Myšlenka šířit předvánoční pokoj a mír vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.

Na Českokrumlovsko se Světlo přátelství dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a hasiči z hornorakouského okresu Freistadt ho poprvé předali českokrumlovským hasičům 23. prosince 1989 na celnici v Dolním Dvořišti.

Navzdory požadavkům souvisejícím s koronavirem bylo Světlo z Betléma zapáleno devítiletou Rianny Danho z Betléma v jeskyni Ježíšova narození. Po přepravě Austrian Airlines do Rakouska převzal v Linci světlo 20. listopadu jedenáctiletý Tobias Nussbaumer z Kirchhamu, angažovaný mladý hasič, který se snaží dobře vycházet ve škole i v hasičském sboru.