Český Krumlov - Nejúspěšnější byli profesionální hasiči z Jindřichova Hradce, Strakonic a Českých Budějovic.

Po celý pátek bojovali jihočeští hasiči v disciplínách požárního sportu v rámci krajské soutěže HZS Jihočeského kraje. Organizátorem letošního klání byl územní odbor Český Krumlov.



"Soutěž byla napínavá a rozhodovalo se opravdu až v posledních pokusech poslední disciplíny," řekl velešínský dobrovolný hasič Petr Skřivánek, který soutěž sledoval.

Soutěž začala v devět hodin ráno na stanici v Českém Krumlově, a to slavnostním nástupem soutěžních družstev. Slavnostního zahájení se zúčastnila celá řada vzácných hostů včetně hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly.



Soutěžící nejprve přímo na českokrumlovské stanici absolvovali disciplínu výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku. Soutěž probíhala dvoukolově, sportovcům se započítával lepší z dosažených časů.



Poté se závodníci, fanoušci, organizátoři a všichni hosté přesunuli na atletický stadion v Českém Krumlově, kde soutěž pokračovala v dalších disciplínách: běhu na 100 metrů s překážkami, ve štafetě 4 x 100 metrů s překážkami a požárním útoku. I u těchto disciplín měli jednotlivci a následně i celá družstva také dva startovní pokusy.



Každý ze sedmi územních odborů HZS Jihočeského kraje vytvořil své reprezentační družstvo. Ve „věži" a „na stovce" byli hodnoceni jak jednotlivci, tak se jejich výsledek započítával do celkového hodnocení družstev. Součet výsledků ve všech disciplínách pak rozhodnul o celkovém vítězi.

Jednotlivci:

1. místo: běh 100 m s překážkami

Ivan Pěnča, územní odbor Strakonice - čas 17,44 s

1. místo: výstup na cvičnou věž

Jan Ježek, územní odbor České Budějovice - čas 15,84 s

1. místo: dvojboj

Ivan Pěnča, územní odbor Strakonice – součet časů z běhu na 100 m a věže 33,57 s

Družstva:

1. místo: štafeta 4 x 100 metrů s překážkami (v družstvu 4 závodníci)

územní odbor Jindřichův Hradec, čas 63,13 s

1. místo: útok (v družstvu 7 závodníků)

územní odbor Jindřichův Hradec, čas 23,75 s

Celkově družstva:

1. místo územní odbor Jindřichův Hradec

2. místo územní odbor České Budějovice

3. místo územní odbor Tábor

Podle výsledků krajské soutěže je tvořeno reprezentační družstvo HZS Jihočeského kraje, které bude náš kraj reprezentovat na celorepublikovém mistrovství pořádaném poslední srpnový týden v Brně.