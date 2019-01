Pořešín - Své půvaby poodhalily hasičky sboru, když ze sebe shodily uniformy. Prodejem kalendářů chtějí pomoci hasičské kase.

Kdo se v teplých zářijových dnech procházel kolem Pořešína na Kaplicku, například když mířil na zdejší opečovávanou hradní zříceninu, stal se možná svědkem scény, která v jeho paměti uvízne asi déle než vjem z výletu do historie.



Pohledné dívky a ženy se tady v úsporných tílkách a minisukních šplhaly na hasičské auto. O kus dál a chvíli později se zase jen v košilích brodily potokem, přičemž nevinné dovádění po chvíli přerostlo v nefalšovanou vodní válku.



To všechno nedělaly z dlouhé chvíle, jejich pohyby řídila fotografka. A nezbytné rekvizity – kromě nejvýraznějšího červeného auta také hadice anebo savice – prozrazovaly, že půvabné modelky jsou pořešínskými hasičkami.



A proč vlastně před objektivem fotoaparátu zahodily stud i hasičské uniformy? Hlavním důvodem byl podle jedné ze členek sboru Jany Baierové nedostatek peněz v hasičské pokladně. Odvážné snímky totiž Pořešínští uspořádají do kalendáře na rok 2013 a ten pak nejvýše za stokorunu nabídnou k prodeji.



„Obdobný kalendář jsme nafotily už vloni. A peníze, které jsme získaly jeho prodejem, stačily na uspořádání dvou velkých akcí pro místní děti," připomněla Jana Baierová s tím, že stejným způsobem chtějí hasičky naložit i s výdělkem z prodeje nového kalendáře.



Ač se motivy na fotografiích do jisté míry opakují, s koupí kalendáře by neměli otálet ani ti, jimž pořešínské hasičky správné datum napovídají už v letošním roce.



Zatímco rokem 2012 vyznavače hasičského sportu i ženské krásy provázejí tři dívky, letos se v kalendáři objeví více pohledných tváří.



„Sbor se během roku rozrostl o další ženy, a tak se nás, odvážných, tentokrát sešlo devět," upřesnila Jana Baierová.



Jelikož toho hasičky při fotografování na sobě mnoho neměly, musely kromě studu bojovat i s počasím. Dobře si to pamatuje jedna z modelek Monika Balláková.



„Nejhorší bylo cachtat se ve vodě, která měla asi patnáct stupňů," otřásla se hasička zimou při vzpomínce na vznik jedné z fotografií. „Jinak jsme ale měly celkem štěstí na příjemné slunečné počasí," doplnila Monika Balláková.



A stud dívky nakonec také překonaly. „Snímky nejsou odvážné natolik, aby nám pózování bylo vyloženě nepříjemné," poznamenala Jana Baierová.



Nicméně podaří-li se prodat všechny vytištěné kalendáře na příští rok, zahledí se na pořešínské hasičky minimálně 300 párů mužských očí. Jsou tedy modelky připraveny na možný zájem nápadníků? „Lidé z okolí nás vesměs znají, a tak vloni, když jsme fotily tři, o nás chlapi věděli, že jsme zadané. Teď jsou ale mezi námi některé i bez partnerů," odpověděla mnohoznačně Jana Baierová.



A jaký počin plánují hasičky na rok 2014? Pokud o jejich novinkový kalendář bude zájem, nafotí prý zřejmě ještě jeden. „Anebo by se tentokrát mohli svléknout hasiči," vybídla mužskou část sboru Monika Balláková.