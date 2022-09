Dobře naladěná družstva z Českého Krumlova, Kaplice, Kájova, Větřní a další se se zápalem pustila do plnění jednotlivých disciplín. Tužila se v hodu míčem na koš a šipek na terč, člunkovém běhu, střelbě na florbalovou branku a v hodu kroužku na kužel. Šlo jim to náramně a hlavně při tom byla legrace.

Záštitu nad akcí převzalo město Český Krumlov. „Je důležité dlouhodobě sportovat,“ uvedl místostarosta Martin Hák. „Důkazem toho je například krumlovský pan Šafránek, kterému je 91 let a řídí auto bez brýlí, plave v rybníce, běhá na běžkách a trénuje naše děti hokej už asi 50 let. Čekají vás úžasné disciplíny, takže tady uvidíme velké výkony. A na žádost pana Zunta bude připraven i skok o tyči, jako malý bonus,“ zavtipkoval. „Užijte si svůj sportovní den. Děkuji ČUS, že turnaj zorganizovala a vám, že jste přišli.“

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

„v Krumlově je to první okresní turnaj,“ řekl nastoupeným družstvům manažer jihočeské ČUS Zdeněk Krátký. „Turnajů budeme pořádat přibližně třicet po celém Jihočeském kraji. Takže jste vítání i na dalších turnajích. Další se koná 27. září v Táboře.“

O co v soutěži běží, vysvětlil Deníku. „Seniorská liga je novinka. Původní myšlenka byla připravit pro seniory nějakou soutěžní aktivitu v zimním období. Čili liga je koncipovaná jako halová soutěž.“ Už se sice pořádají venkovní sportovní hry seniorů, ale pouze jednou do roka v krajském městě a v některých okresech. „To nám připadalo málo, protože zájem mezi seniory byl vždy velký,“ vysvětlil Zdeněk Krátký. „Tak jsme vymysleli sportovní ligu. Je to novinka této sezony, poprvé jsme ji vyzkoušeli v Hrdějovicích. Byl to předváděcí turnaj, kde jsme pouštěli i instruktážní video.“

Bývalá kasárna v Krumlově: Spása ohledně bydlení. Má tam vzniknout plno bytů

První oficiální seniorská liga se tedy uskutečnila v pátek v Krumlově. ČUS chce v každém okrese uspořádat čtyři až pět okresních turnajů, které vyvrcholí zhruba v květnu na celokrajském turnaji.

Hlavní však nejsou sportovní výsledky jednotlivců. „Našim cílem je především, aby se senioři zapojili, byli aktivní,“ doplnil Zdeněk Krátký. „Chceme tak podporovat nejenom zdravý životní styl, ale také sociální kontakty. Ligu budeme pořádat v různých městech, většinou okresních, ale není to podmínkou. Tam vždycky předpokládáme největší účast z toho regionu, ale nebráníme tomu, aby se přihlásili i aktivní senioři odjinud.“ Přitom platí, že se mohou zapojit i jednotlivci, kteří partu podobných nadšenců nemají. Na velikosti týmů nezáleží. Organizátoři evidují a sledují výsledky jednotlivců, družstva během soutěže vznikají jen kvůli lepší organizaci turnaje.

Také jste málem bourali kvůli olejové skvrně za Loučovicemi? Ozvěte se policii

„Vytvořili jsme pro ligu seniorů speciální webové stránky ligasenioru.cz, kde jsou informace o nejbližších turnajích a budou tam vedeny i výsledky, aby si je mohli senioři sledovat a porovnávat,“ dodal Zdeněk Krátký. „Mnozí jsou soutěživí a mohou sledovat, jak se zlepšují. Proto má liga pět jednotných disciplín, které budou senioři plnit po celou sezonu 2022/23.“