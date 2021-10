Koronavirus s podzimem opět nabírá na síle a Jihočeský kraj momentálně patří k oblastem s nejvyšším výskytem infekce. Chystá kraj nějaká opatření?

Musíme si uvědomit, že koronavirus nepůjde zcela zlikvidovat. Když se podíváte, jak stoupá chřipka, tak v podstatě stejně jako koronavirus. Akorát si jí nikdo nevšímá. Už se stala nezajímavou. Já tvrdím, že bychom se dnes neměli fixovat pouze na počet pozitivních, protože velmi často jsou to mladí lidé, děti, kteří ale nemají žádný průběh, jenom mají pozitivní nález. Důležitý je pro nás stav, kdy kolaboval zdravotní systém. Proto se dělala všechna ta opatření, aby se vir nešířil tak, až narazí na skupiny seniorů, kteří nakonec skončí v nemocnici. Všichni senioři se ale přece mohli naočkovat, každý dostal šanci a možnost se chránit, a pořád ji má. Kdykoliv si může dojít do očkovacího centra nebo ke svému praktikovi se naočkovat. Takže bychom už neměli zavírat děti doma a nenechat je sportovat. Není to možné a únosné, abychom neustále kvůli někomu, kdo se nechce naočkovat, omezovali život lidí, kteří jsou zodpovědní. Společnost umožnila všem se chránit a ta ochrana je velmi efektivní. Je to nemoc, proti které očkování je a funguje a já bych považoval za nefér vůči lidem zodpovědným, aby se stále museli testovat a společnost musela vynakládat další veřejné peníze a omezovat děti, aby nikam nechodily.

Jak to vypadá s druhou etapou obchvatu Kaplice směrem na Malonty? Je naděje, že stavba brzy začne?

Vypadá to dobře. V přípravě druhé etapy pokračujeme a jsem přesvědčen, že bychom během nějakého roku a půl měli mít vše přichystáno ke stavbě a měli bychom ji začít soutěžit. A ještě v tomto volebním období, do roku 2024, tu stavbu zahájíme. A možná dokončíme. V přípravách se ale rozhodně výrazně posouváme.

Dnes jste také zavítali do kaplické střední školy a odborného učiliště, jak hodnotíte úsilí školy, která to nemá v příhraničí lehké, o její prosperitu?

Mám z toho radost. Byli jsme se za studenty i pedagogy podívat, a to i v restauraci na náměstí ve Slovanském domě, kam nás učni pozvali na oběd, uvařili nám výborné jídlo. Mluvil jsem s paní ředitelkou. Z jejich práce mám radost, probíral jsem s paní ředitelkou, co by škola ještě potřebovala, co by jí prospělo. Udržet školy, které nejsou v Budějovicích nebo ve velkých městech, je někdy náročné a je důležité, abychom se, jako kraj, snažili je udržet, protože fungující školy jsou spojené s rozvojem města. A já jsem paní ředitelce slíbil, a všem Kapličákům slibuji, že budou mít naši podporu. Žádné snahy o zrušení školy nejsou na stole.

Turistická sezona skončila, v Českém Krumlově i jiných městech začíná být mrtvo, zvažuje kraj, jak tuto situaci řešit?

Je to tak. Jižní Čechy mají jeden základní fenomén – mají úžasnou přírodu. Takže jsou nejvíce navštěvovaným krajem v létě. Mají krásná města jako je Krumlov, Písek…, máme tady Šumavu a strašnou spoustu věcí, ale trochu nám tu chybí turistická infrastruktura v této roční době, kdy třeba prší, není možné se pohybovat venku. Proto by bylo fajn, aby tu vyrostly nějaké atraktivity typu aquaparku nebo zábavného parku, kde jsou rodiny schopny strávit den nebo dva. Do toho se zajet podívat například na Hlubokou, druhý den do Krumlova a strávit tu třeba prodloužený víkend, kdy tu pobudou rodiny, a ne jenom asijští turisté, jež Krumlov proběhli, město víceméně zatížili a během pár hodin byli pryč. Takže my, vedení kraje, chceme usilovat o to, abychom připravili větší turistické infrastruktury, větší atraktivity, které by sem lidi přitáhli právě v tomto podzimním období. Ukazuje se totiž , že třeba iQlandie mají pomalu větší návštěvnost než státní hrady a zámky. Myslím, že je to výzva pro Jihočeský kraj dokázat krásnou přírodu a památky doplnit něčím, kde by lidé mohli trávit čas i při nepříznivém počasí.